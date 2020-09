Kończy Ci się okres ważności konta w Play na kartę? Nie chcesz wykonywać kolejnego doładowania? Już nie stracisz pozostałych na koncie środków.

Zwrot niewykorzystanych środków na koncie w Play będzie możliwy

Korzystający z ofert prepaid (na kartę), bo o nich tu mowa, dobrze znają mechanizm stosowany przez operatorów. Gdy dobiega końca okres ważności konta trzeba je ponownie doładować. W przeciwnym wypadku nie tylko traci się możliwość korzystania z najważniejszych usług, ale trzeba liczyć się też z utratą niewykorzystanych środków (tak samo np. przy chęci przejścia do innego operatora). W ostatnim czasie zaczyna się to zmieniać na korzyść użytkowników, tym razem powody do zadowolenia mogą mieć klienci Play.

To właśnie ten operator otrzymał od UOKiK nakaz zmiany powyższych praktyk. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej ta sama instytucja zabrała się za T-Mobile (wydając identyczną decyzję) oraz Plusa, na którego nałożyła karę w wysokości ponad 20 mln zł. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u podkreśla, iż zwalczane praktyki utrudniają zmianę operatora, co jest działaniem niedozwolonym.

Kolejna decyzja dotyczy sieci Play, która nie oddawała swoim klientom mającym telefony na kartę niewykorzystanych pieniędzy. Działamy konsekwentnie i porządkujemy rynek nakazując operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług. Klienci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne oraz Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Jak ubiegać się o zwrot środków w Play?

Play nie zamierza podejmować walki. To oznacza, że w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji UOKiK wprowadzi odpowiedni mechanizm (i wszystkich o nim poinformuje), dzięki któremu klienci otrzymają zwrot niewykorzystane środków.

Nie będzie to proces automatyczny, zainteresowani muszą wyrazić taką chęć. Na szczęście nie trzeba obawiać się skomplikowanego procesu. Wystarczy złożyć wniosek w odpowiednim terminie, czyli w ciągu 30 dni od zmiany operatora lub upływu ważności połączeń przychodzących.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał #P4, operatora @Play_Polska do wprowadzenia mechanizmu zwrotu konsumentom pozostałych na koncie pre-paid środków. Ma to nastąpić w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji. Zobacz, jak odzyskać pieniądze pic.twitter.com/LqLpIuLmGY — UOKiK (@UOKiKgovPL) September 28, 2020

Źródło: UOKiK

