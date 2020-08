Zgodnie z informacjami pojawiającymi się już od kilku tygodni, doszło do zmiany na rynku operatorów komórkowych.

Virgin Mobile Polska przejęte przez Play

Jeszcze w kwietniu informowaliśmy o pierwszych krokach podjętych przez Play, które były fundamentem do przejęcia Virgin Mobile Polska. Wszystko zostało już dopięte, uzyskano między innymi zgodę antymonopolową Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie spółka P4 (operator sieci Play) mogła sfinalizować transakcję zawierając Przyrzeczoną Umowę Nabycia Udziałów, na podstawie której stała się właścicielem 100% udziałów w Virgin Mobile Polska.

Tajemnicy nie stanowi kwota, na jaką opiewa omawiana transakcja. Nabycie 100% udziałów w Virgin Mobile Polska kosztowało 59 mln złotych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, „transakcja została sfinansowana ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla Play finansowanie zewnętrzne”.

Jestem klientem Virgin Mobile Polska. Co robić?

Virgin Mobile Polska debiutowało na polskim rynku w 2012 roku. Jeśli aktualnie korzystacie z jego oferty, możecie robić to dalej, ponieważ oferta będzie kontynuowana. Tyle, że w ramach grupy Play, podobnie jak Red Bull MOBILE. Wygląda na to, że nowy właściciel nie chce tracić tych klientów, którzy przywiązali się do przejętej teraz marki.

„Virgin Mobile jest ofertą komplementarną do oferty Play, widzimy wiele synergii które wzmocnią obie marki na poziomie ofertowym, komunikacyjnym i dystrybucyjnym. Planujemy dalej rozwijać tę markę i zwiększać jej udziały rynkowe zarówno w segmencie na kartę, jak i na abonament.” - Jean Marc Harion, CEO Play

Źródło: Play

Warto zobaczyć również: