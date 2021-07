Play i UPC Polska wkrótce mogą stać się jednością. Trwają rozmowy, które mogą zakończyć się wykupieniem 100 procent udziałów tej drugiej spółki. Oferta została złożona.

Play i UPC pod jednym dachem?

Uściślijmy coś na początek: propozycję zakupu złożył nie sam Play, lecz francuski Iliad, który przejął tego operatora we wrześniu ubiegłego roku. Jeśli więc oferta kupna zostanie zatwierdzona, to „fioletowi” i UPC staną się nie tyle matką i córką, co siostrami.

Iliad chce przejąć 100 procent udziałów UPC Polska i jest gotowy wydać na ten cel 7,3 miliarda złotych! W grę wchodzą więc olbrzymie pieniądze – jak podaje właściciel firmy, Liberty Global, to przeszło 9-krotność skorygowanej EBITDA prognozowanej na bieżący rok.

Oferta jest jednak niewiążąca, a rozmowy wciąż trwają. Dlatego też jest jeszcze za wcześnie, by mówić o zmianie właściciela UPC. Aktualnie z usług tej firmy korzysta w naszym kraju ponad 1,5 miliona klientów.

Dlaczego Iliad chce kupić UPC?

Można się domyślać, że chodzi o to, by Play mógł zaproponować swoim klientom poważną ofertę telewizji i internetu stacjonarnego, goniąc pod tym względem Plusa czy Orange.

Aktualnie działalność operatora pod tym względem opiera się na współpracy z Vectrą, co na dłuższą metę prowadzi do pewnych ograniczeń. Na koniec pierwszego kwartału tego roku Play miał około 22 tysięcy abonentów korzystających z internetu stacjonarnego i około 176 tysięcy klientów usług TV Box.

Źródło: Money, Wirtualnemedia, informacja własna