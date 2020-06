Polscy operatorzy coraz mocniej interesują się technologią 5G. W wyścigu bierze udział między innymi Play, który zauważalnie przyśpiesza. Chociaż póki co klienci tego nie odczuwają.

Play rozbudowuje swoją sieć 5G. Do końca czerwca zasięgiem obejmie 53 miasta

Każdy z operatorów chwali się swoimi osiągnięciami oraz planami i powoli można zacząć się w tym gubić. Nie tak dawno Plus uruchamomił pierwszą komercyjną sieć 5G. Play należy jednak oddać, iż pod względem niekomercyjnych rozwiązań dotyczących technologii 5G wystartowało już w grudniu zeszłego roku, o czym zresztą również informowaliśmy.

Teraz fioletowy operator zapowiada wyjście poza teren Trójmiasta i znaczącą rozbudowę oraz modernizację swojej sieci 5G. Dzięki temu, do końca czerwca Play obejmie zasięgiem 5G aż 53 miasta. Poza największymi aglomeracjami takimi jak Warszawa, Kraków czy Wrocław na liście znajdą się między innymi Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo.

„Play jako pierwszy operator w Polsce już w grudniu 2019 r. uruchomił 5G z wykorzystaniem pasma 2100 MHz i zgodnie z zapowiedziami kontynuuje wdrażanie tej nowoczesnej technologii w całym kraju. Z początkiem czerwca 2020 uruchomiliśmy ponad 500 stacji 5G, które do końca miesiąca obejmą swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dalej przystosowywać naszą sieć do technologii 5G w częstotliwości 2100 MHz, ale to dopiero początek.” – Jean Marc Harion, CEO Play

Play cały czas poszerza swoje zaplecze

Jednocześnie Play chwali się, że posiada już ponad 8100 stacji bazowych, z których ponad 40% działa w standardzie 5G Ready (zasięg obejmuje ponad 50% populacji Polski).

Dodatkowo padają zapewnienia, że Play nieustannie monitoruje ostatnie wydarzenia związane z aukcją 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia, ale plany zostały zmienione. Deklarowana jest gotowość do udziału w aukcji gdy tylko będzie to możliwe.

„Maksymalizacja korzyści z technologii 5G dla klientów wymaga jeszcze rozdysponowania dodatkowych częstotliwości dedykowanych 5G. Mamy nadzieję na szybkie wznowienie aukcji, zwłaszcza, że trwająca obecnie pandemia jeszcze wydatniej pokazała, jak ważny dla społeczeństwa jest dostęp do nowoczesnej sieci, jaką jest sieć 5G w Play.” – Jean Marc Harion, CEO Play

Źródło: Play

