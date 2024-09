PlayStation 5 Pro oficjalnie zapowiedziane. Więcej, szybciej, mocniej

PlayStation 5 Pro zostało oficjalnie zaprezentowane podczas specjalnego pokazu technicznego. Ujawniona została cena, data premiery, a także kluczowe cechy PS5 Pro. Konsolę kupimy już tej jesieni, ale nie będzie to tani sprzęt.

Wszelkie tajemnice dotyczące "pokazu technicznego PlayStation 5" zostały rozwiane w pierwszym zdaniu. Mark Cerny już na "dzień dobry" wyjawił, że jego zadaniem jest opowiedzenie o PS5 Pro, choć pokaz rozpoczął się od opisania zalet PlayStation 5.

PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 r. i choć wydaje się nam, że współczesna generacja konsol dopiero się rozkręca, po czterech latach przyszła pora na poprawę wydajności sprzętu. Podczas prezentacji pokazano porównania grafiki i animacji między PS5 a PS5 Pro.

PS5 Pro: kluczowe funkcje

Jak dowiedzieliśmy się z prezentacji, gracze mają spotkać się z wieloma usprawnieniami. Po pierwsze, ulepszone GPU. PlayStation 5 Pro ma o 67 proc. więcej jednostek obliczeniowych niż obecna konsola PS5 i o 28 proc. szybszą pamięć.

Druga kluczowa funkcja PS5 Pro to ulepszony ray tracing, który ma być dwu- lub nawet trzykrotnie bardziej wydajny.

Po trzecie, upscaling AI, czyli PlayStation Spectral Resolution (PSSR). Jest to skalowanie oparte na sztucznej inteligencji, które ma zapenić "niezwykle ostry i klarowny obraz" poprzez zwiększoną szczegółowość.

Ulepszeń jest znacznie więcej. Nowością jest PS5 Pro Game Boost: ponad 8500 wstecznie kompatybilnych gier PS4, w które będzie można grać na PS5 Pro.

Specjalna kategoria gier

Ze specjalnych funkcji PS5 Pro skorzystają gry oznaczone jako PS5 Pro Enhanced. Niebawem pojawią się bezpłatne aktulizacje niektórych tytułów, by mogły korzystać z nowych funkcji. O jakich tytułach mowa? W oficjalnym wpisie na łamach Blog PlayStation wskazano takie tytuły jak: Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered i "wiele innych".

PS5 Pro - cena, premiera i przedsprzedaż

Nie powinno być zaskakujące, że PS5 Pro jest najszybszą i najbardziej wydajną konsolą, jaka została kiedykolwiek wyprodukowana przez Sony, ale słowa te również zostały podkreślone przez Marka Cernego. PS5 Pro ma pozwolić na poprawę wyglądu nie tylko nowych gier, ale także na "wyciśnięcie" dodatkowych klatek i efektów graficznych z produkcji już istniejących.

Cena PS5 Pro to 699,99 dolarów lub 799,99 euro. Do sprzedaży konsola ma trafić 7 listopada 2024 r. Przedsprzedaż PlayStation 5 Pro rusza 26 września.

Zaprezentowany model PS5 Pro nie miał stacji dysków, co może zmartwić miłośników kopii fizycznych i tych, którzy lubią gry używane. Na blogu Sony możemy jednak przeczytać, że napęd będzie sprzedawany osobno – będzie więc można korzystać z płyt, ale trzeba będzie do tego dopłacić. Z konsolą ma współpracować dostępny obecnie na rynku napęd do PS5.

Źródło: Blog PlayStation