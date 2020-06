Już od dłuższego czasu PlayStation Plus obowiązuje wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Ich właściciele mogą w ramach abonamentu liczyć na dwie gry miesięcznie, chociaż tym razem oferta będzie szersza. Na lipiec przygotowano bowiem trzy gry i od razu wypada zaznaczyć, że idąc w ilość Sony nie zapomniało o jakości.

PlayStation Plus obejmuje tytuły, które nie są wiekowe, trudno określać je też mianem anonimowych. Abonenci programu będą mogli powiększyć swoją kolekcję o NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider oraz Erica. Wydaje się, że jedynie ostatnia pozycja może być dla niektórych nieco tajemnica, bliżej możecie poznać ją w naszej recenzji.

As PS Plus reaches its tenth anniversary, your games for July are revealed: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider and Erica: https://t.co/B5p4fmWgqp pic.twitter.com/JoEaQSQn0V