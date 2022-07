Nowy PlayStation Plus do przetestowania za darmo. Co ty na to? Jeśli myślisz, że to coś dla ciebie, koniecznie czytaj dalej.

PlayStation Plus za darmo na 7 dni

Niespełna miesiąc temu wystartował nowy PlayStation Plus. Program stał się zdecydowanie bardziej atrakcyjny, o ile tylko jest się chętnym, by płacić więcej. Wielu posiadaczy konsol firmy Sony nie jest przekonanych, czy faktycznie warto dopłacać. Aby pomóc im w uzyskaniu odpowiedzi, Japończycy postanowili umożliwić przetestowanie usługi za darmo.

Sprawa jest prosta, więc nie ma co się rozpisywać. Wygląda to tak, że każdy, kto nie jest aktualnie abonentem PlayStation Plus, może zupełnie za darmo testować usługę przez tydzień. Sprawdzisz w ten sposób dwa wyższe poziomy subskrypcji, czyli PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium.

Co daje PlayStation Plus Extra lub Premium?

Do klasycznego pakietu korzyści (kilka darmowych gier co miesiąc, ekstra zniżki, rozgrywka online i save'y w chmurze) PlayStation Plus Extra dorzuca bibliotekę wypełnioną hitami i indykami do sprawdzenia (na podobnej zasadzie co xboksowy Game Pass). PS Plus Premium z kolei rozszerza katalog o klasyczne produkcje z poprzednich generacji oraz opcję streamingu w chmurze.

Po upływie darmowego okresu próbnego za PlayStation Plus Extra zapłacisz 58 zł miesięcznie, 165 zł kwartalnie lub 400 zł rocznie, a za PlayStation Plus Premium odpowiednio 70, 200 i 480 zł. O ile oczywiście zdecydujesz się na abonament, bo nikt cię tu do niczego nie zmusi (pamiętaj tylko, by anulować subskrypcję, jeśli nie chcesz jej kontynuować po upływie 7 dni).

Źródło: PlayStation Polska