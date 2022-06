Nadszedł wreszcie ten dzień. Dziś w Polsce debiutuje zupełnie nowy PlayStation Plus. Trudno nie widzieć w tej nowej usłudze (pod starą nazwą) reakcji firmy Sony na sukces xboksowego Game Passa.

Nowy PlayStation Plus w Polsce – ile kosztuje i co daje w zamian?

Nowy PlayStation Plus jest już oficjalnie dostępny na całym świecie, także w Polsce. Działa to tak, że płacisz tyle samo i nie zmienia się nic albo płacisz więcej i zmienia się wszystko. Do standardowego abonamentu (przechrzczonego teraz na PS Plus Essential) dołączają dwa nowe: zdecydowanie bardziej wypasione. Sony próbuje zrobić coś na wzór usługi Xbox Game Pass. Zobaczmy, co konkretnie przygotowali Japończycy.

PlayStation Plus Essential – czyli stary dobry PS Plus

PlayStation Plus Essential to dokładnie to, co do tej pory ukrywało się pod nazwą PS Plus. Podstawowy abonament dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 to po prostu dostęp do rozgrywki online, specjalnych rabatów, miejsca na save’y w chmurze i kilku darmowych gier co miesiąc. Brak zmian w ofercie oznacza tu też brak zmian w cenie, a zatem:

PlayStation Plus Essential na 1 miesiąc kosztuje 37 zł

PlayStation Plus Essential na 3 miesiące kosztuje 100 zł

PlayStation Plus Essential na 12 miesięcy kosztuje 240 zł

PlayStation Plus Extra – odpowiedź na Xbox Game Pass

W nowym planie PlayStation Plus Extra widzimy właśnie tę odpowiedź na Xbox Game Pass. Poza wszystkimi korzyściami z pakietu Essential otrzymujemy tu bowiem dostęp do obszernej biblioteki, w której znajdują się gry na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5.

Te gry to zarówno mniejsze produkcje, jak i hity pokroju Assassin’s Creed Valhalla, Bloodborne, Days Gone, Far Cry 4, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Marvel’s Spider Man, Mortal Kombat 11, NBA 2k22, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Colosus czy seria Uncharted. Sprawdź pełną listę gier w PS Plus Extra. A jak wyglądają ceny?

PlayStation Plus Extra na 1 miesiąc kosztuje 58 zł

PlayStation Plus Extra na 3 miesiące kosztuje 165 zł

PlayStation Plus Extra na 12 miesięcy kosztuje 400 zł

A zatem abonament jest nieco droższy, ale biblioteka przedstawia się interesująco. Wygląda to więc nie najgorzej, a posiadacze konsol Sony na pewno mają powody do zadowolenia, że wreszcie doczekali się czegoś tego rodzaju.

PlayStation Plus Premium – abonament na wypasie

Wreszcie jest też PlayStation Plus Premium, będący jeszcze bardziej wypasionym wariantem. Biblioteka tytułów jest tutaj dodatkowo rozszerzona o klasyczne produkcje z konsol PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation Portable – coś dla miłośników tego, co stare i dobre. Jeszcze dwoma bonusami są tutaj: możliwość sprawdzenia wersji próbnych przez ograniczony czas oraz skorzystania z transmisji strumieniowej w chmurze. Ile trzeba za to zapłacić?

PlayStation Plus Premium na 1 miesiąc kosztuje 70 zł

PlayStation Plus Premium na 3 miesiące kosztuje 200 zł

PlayStation Plus Premium na 12 miesięcy kosztuje 480 zł

Ta transmisja strumieniowa w chmurze to szczególnie ciekawa kwestia. Umożliwi bowiem między innymi granie w gry konsolowe na... pececie. Niestety w tej chwili aplikacja jest niedostępna w Polsce. Lada chwila powinno się to jednak zmienić.

Co myślisz o tym nowym Plusie? Daj znać w sekcji komentarzy!

Źródło: PlayStation Polska, informacja własna