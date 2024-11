Sprzęt do gier

Sony aktualizuje PlayStation Portal. Pożądana funkcja sprawia, że urządzenie coraz bardziej przypomina pełnoprawnego handhelda.

Gdy mowa jest o przenośnych urządzeniach do grania, pierwszym skojarzeniem są handheldy takie jak Steam Deck, czy ASUS Rog Ally. Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku PlayStation Portal, ponieważ sprzęt autorstwa Sony nie jest samodzielną konsolą – w dalszym ciągu potrzebujemy dostępu do PS5. Jednak już wkrótce może to się zmienić.

PlayStation Portal i strumieniowanie gier

W oficjalnym wpisie na blogu PlayStation Hiromi Wakai, wiceprezes ds. zarządzania produktem, ogłosił dostępność strumieniowania w chmurze na PlayStation Portal. Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownicy muszą posiadać abonament PS Plus Premium. Aktualizacja oferuje dostęp do ponad 120 gier, w tym takich tytułów jak Ghost of Tsushima czy Monster Hunter Rise.

Strumieniowanie na PlayStation Portal celuje w jakość 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Sony zaleca prędkość internetu co najmniej 13 Mb/s dla uzyskania optymalnej jakości. Gracze z wolniejszym łączem mogą korzystać z rozdzielczości 720p przy prędkości minimum 7 Mb/s. Funkcja ta oferuje także do 100 GB przestrzeni w chmurze na zapisy gier.

Jak włączyć nową funkcję w PlayStation Portal?

Aby włączyć strumieniowanie w chmurze, należy w menu Ustawienia na PlayStation Portal aktywować opcję "Cloud Streaming (Beta)", która domyślnie jest wyłączona. Po jej uruchomieniu na ekranie głównym urządzenia pojawi się nowa opcja strumieniowania.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia. Obecnie nie ma możliwości strumieniowania gier z PS4 i PS3 ani gier zakupionych w PlayStation Store. Niedostępne są również czat grupowy i wersje próbne gier z PS Plus. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że funkcja znajduje się w fazie beta i te opcje mogą zostać dodane w przyszłości.

Źródło: Blog PlayStation, TechRadar