Valve idzie za ciosem i prezentuje nowy wariant Steam Decka. Ta limitowana edycja jest alternatywą dla dobrze znanej czarnej wersji handhelda. Kiedy premiera białego Steam Decka i na ile został wyceniony nowy sprzęt?

Populacja przenośnych konsol do grania konsekwentnie się rozrasta. Kolejni producenci przedstawiają swoje handheldy, lecz nie brakuje również nowych wariantów w obrębie konsol dostępnych już na rynku. Przykładem jest chociażby ASUS ROG Ally i jego mocniejszy wariant ASUS ROG Ally X. To samo można napisać o Steam Deck.

Biały Steam Deck OLED z datą premiery

Jednak w tym przypadku mowa jest o nowym wariancie kolorystycznym, a nie o usprawnionej wersji. Valve Firma Valve ogłosiła premierę limitowanej edycji Steam Deck OLED w kolorze białym, która trafi do sprzedaży 18 listopada 2024 roku. Nowy model wyróżnia się białą obudową z szarymi akcentami, oferując alternatywę dla tradycyjnej czarnej wersji.

Poza zmianą kolorystyki, Steam Deck OLED: Limited Edition White posiada te same specyfikacje co istniejący model z 1 TB pamięci. Cena białej edycji wyniesie 679 dolarów w USA, co stanowi wzrost o 30 dolarów w porównaniu ze standardowym modelem. Polska cena to 3249 zł.

Limitowany nakład

W zestawie z białą edycją znajduje się dopasowane kolorystycznie białe etui oraz biała ściereczka z mikrofibry. Valve podkreśla, że liczba egzemplarzy jest ograniczona. “Nie będziemy produkować kolejnych egzemplarzy tego konkretnego wzoru. Jak nakład się wyczerpie, to się wyczerpie” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Aby zapewnić uczciwą dystrybucję, zakup limitowanej edycji jest ograniczony do jednej sztuki na konto Steam. Działanie to ma na celu utrudnienie działania skalperom i zapewnienie, że więcej graczy będzie miało szansę na zakup urządzenia.

Źródło: TechRadar