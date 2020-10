W końcu coś nowego od firmy Plextor! Modele M8V Plus wykorzystują nowsze kości pamięci, co ma przekładać się na większą pojemność i lepsze parametry.

Jakiś czas temu firma Plextor zapowiedziała dyski M9V. Na ich premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale w międzyczasie producent postanowił odświeżyć poprzednią serię M8V.

Premiera dysków Plextor M8V Plus – producent poprawił specyfikację

Dyski M8V Plus występują w dwóch wersjach - M.2 2280 (M8VG Plus) oraz tradycyjnej 2,5 cala (M8VC Plus). W obydwóch przypadkach przygotowano modele o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB (ta ostatnia jest nowością).

Nowe modele wykorzystują ten sam kontroler (4-kanałowy układ Silicon Motion SM2258). Zmieniły się natomiast kości pamięci, bo producent zastosował 96-warstwowe układy Kioxia 3D TLC NAND (wcześniej były to wersje 64-warstwowe).

Zastosowanie nowszych pamięci ma przekładać się na lepsze parametry – transfery sekwencyjne nadal wynoszą 560/520 MB/s, ale liczba operacji losowych to już 90 000/88 000 IOPS. W przypadku mniej pojemnych wersji osiągi są nieco niższe.

Warto dodać, że nośniki z nowej linii zostaną wyposażone także w technologię RAID Engine oraz Data Shaping, które zagwarantują spójność danych oraz dłuższą żywotność dysku SSD. Oprócz tego przewidziano funkcje PlexNitro, PlexTurbo i PlexVault, które mogliśmy spotkać we wcześniejszych modelach producenta.

Model Plextor M8VG / M8VC 128 GB Plextor M8VG / M8VC 256 GB Plextor M8VG / M8VC 512 GB Plextor M8VG / M8VC 1 TB Pojemność 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Typ M.2 2280 / 2,5 cala M.2 2280 / 2,5 cala M.2 2280 / 2,5 cala M.2 2280 / 2,5 cala Interfejs SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s Kontroler Silicon Motion SM2258 Silicon Motion SM2258 Silicon Motion SM2258 Silicon Motion SM2258 Kości pamięci Kioxia 3D TLC NAND (96L) Kioxia 3D TLC NAND (96L) Kioxia 3D TLC NAND (96L) Kioxia 3D TLC NAND (96L) Tansfery - odczyt/zapis 560/420 MB/s 560/510 MB/s 560/520 MB/s 560/520 MB/s Operacje losowe - odczyt/zapis 65 000/64 000 IOPS 85 000/84 000 IOPS 85 000/84 000 IOPS 90 000/88 000 IOPS Gwrancja 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata

Dostępność dysków Plextor M8V Plus

Dyski Plextor M8V Plus trafią do sprzedaży w listopadzie. Ceny nie zostały ujawnione, ale powinniśmy oczekiwać, że będą to ekonomiczne modele. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: Plextor

