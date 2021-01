Wiadomo, że technologia nie zastąpi w pełni fizycznych relacji międzyludzkich, ale nie zmienia to faktu że musimy z nią obcować. Dobrze gdy robimy to świadomie, wiedząc z czym mamy do czynienia i co dzięki temu zyskamy.

Tematyka 5G na dobre zadomowiła się w naszym codziennym życiu. Zamieszanie wokół 5G, które skutkowało artykułami na temat zagrożeń jakie niesie lub nie niesie 5G i doniesieniami o pożarach masztów 5G, trochę przycichło, co jest zgodne z cyklem życia technologii, który zakłada początkowy etap hype, gdy oczekiwania są maksymalnie wygórowane, a potem spadek zainteresowania, które potem już znacznie wolniej wraca do wyższego poziomu.

Minął już czas hype związanego z 5G. Teraz poważniej zaczynamy zastanawiać sie na tym, co z tej technologii wyniknie

Rok 2019 mógł pochwalić się takim najbardziej dynamicznym wzrostem oczekiwań, które osiągnęły maksimum w jego drugiej połowie. W roku 2020 powoli zaczęliśmy przyzwyczajać się do tej technologii co prawdopodobnie potrwa całą dekadę, tak jak miało to miejsce w przypadku 4G. Doniesienia o 6G, choć bardzo inspirujące, to dziś raczej futurystyczna demonstracja potencjału jaki technologie komunikacyjne zafundują nam w przyszłości.

5G nie ma jeszcze tylko w najtańszych telefonach

Dziś praktycznie każdy producent ma w swojej ofercie już telefony z obsługą 5G, technologia trafia nawet do modeli z segmentu cenowego około 1000 zł takich jak Redmi Note 9T 5G. Można więc powiedzieć, że od konsumenckiej strony sprzętowej każdy z nas ma możliwość dostępu do 5G, o ile nie sięga po te najtańsze telefony. Czy na pewno i przy jakiej prędkości, można to sprawdzić za pomocą miernika prędkości internetu 5G speedtest.

Wciąż czekamy na 5G z prawdziwego zdarzenia

Od strony operatorów i wdrożeń 5G w Polsce sprawa wygląda trochę gorzej. Co prawda na świecie do września 2020 roku uruchomiono 100 sieci 5G, a blisko 400 operatorów w 129 krajach inwestowało w 5G, co ma miejsce także u nas, jednak od powszechnej dostępności 5G (nie tylko na papierze) jeszcze wiele nas dzieli.

Zarówno Play, Plus, Orange jak i T-Mobile oferują 5G, ale często to wciąż bardziej testowe (choć dostępne już w ofertach) niż realne wdrożenie, poza tym na bardzo duże prędkości, które kojarzą się z 5G, można liczyć w niewielu miejscach. Infrastruktura wciąż jest na etapie transformacji, której nie sprzyjają konflikty w branży mobilnej. Mam tu na myśli zatargi na linii USA - Chiny, koncentrujące się wokół Huawei, rozprzestrzeniające się na europejskie kraje.

W połowie 2021 roku powinniśmy już wiedzieć, który operator i w jakim zakresie będzie w Polsce rozdawał karty w prawdziwym 5G

5G, które w mamy w Polsce, to wciąż to technologia bazująca na istniejącej infrastrukturze 4G (określana mianem nonstandalone - NSA), a na sieć wykorzystującą nowe i wyższe częstotliwości (czyli standalone - SA) musimy jeszcze poczekać. Epidemia mocno spowolniła rozpowszechnienie 5G w Polsce, ale nie zmienia to faktu, że technologia wdziera się w nasze życie z coraz większym impetem.

Szczepionki i 5G to tylko temat „zastępczy”, na szczęście większość z nas wie o co naprawdę w tym chodzi

W tytule zadziornie poruszony został temat szczepionek, bo nie jest tajemnicą, że grupy anty5G chętnie wykorzystują to co nowe, nieznane i budzące strach, by przemycić swoją filozofię, nawet jeśli jest ona kompletnie absurdalna. Istotniejsze jest to co ludzie faktycznie myślą o 5G, czy jest to pojęcie im znane i czy dostrzegają korzyści z wdrożenia 5G w nieodległej przyszłości. W odpowiedzi na te pytania pomaga raport przygotowany przez OPPO we współpracy z infuture.institute.



5G wciąż potrafi być postrzegane jako zło, które wydobyło się z XXI-wiecznej Puszki Pandory

Pierwszy wniosek pociesza, bo okazuje się, że dość dobrze orientujemy się w tym czym jest to 5G. Aż 87% osób poprawnie kojarzy technologię jako „superszybką i stabilną mobilną łączność internetową ludzi i urządzeń”. Być może to słowo „ludzi” padające w przyjętej definicji, budzi u niektórych wspomniane skojarzenia o wszczepianiu czipów 5G, ale chodzi tu oczywiście o łączność z pomocą urządzeń. Z kolei przypadku łączności urządzeń mówi się o ich komunikacji bez współpracy z człowiekiem.

Część respondentów spotkała się z pojęciem 5G dopiero przy okazji badania, ale i tak na przestrzeni 9 miesięcy jego znajomość w Polsce wzrosła z 71 do 84%. Tę liczbę warto zestawić z penetracją pojęcia sztucznej inteligencji, które kojarzy 71% osób, a także technologii chatbotu, która znana jest jedynie 34% konsumentów.

Młodych coraz mniej interesują zawiłości związane z działaniem technologii

Zaskoczeniem jest fakt, że najwięcej błędnych skojarzeń jak i odpowiedzi w sondażu (24%) udzieliła młoda grupa wiekowa (18-24 lata). Świadczy to o niepokojącym zjawisku jakim jest wyłonienie się grupy społecznej, która bardzo szybko adaptuje się do nowych technologii, ale nie przykłada wagi do jej zrozumienia. Po prostu bezkrytycznie chłonie to co fajne, modne i akurat na czasie. Nie przykłada wagi do zrozumienia całości zagadnienia, a jedynie chwyta co ciekawsze wątki, przez co ich wiedza bazuje na treściach wyjętych z kontektstu.

Moim zdaniem, jedną z przyczyn niewłaściwej recepcji 5G w społeczeństwie jest na swój sposób enigmatyczna znaczeniowo definicja tej technologii, która podpierają się promotorzy tej technologii

Do tego stopnia, że 5G niektórym młodym respondentom kojarzyło się z zaawansowaną wyszukiwarką internetową, pojawiły się także sugestie, że 5G to narzędzie do szybkich płatności. Dla firm zajmujących się wdrożeniem 5G w codziennym życiu, problemem jest na pewno wciąż niewielka akceptacja 5G jako korzystnego rozwiązania.

Tylko niespełna jedna trzecia społeczeństwa jest w pełni pozytywnie nastawiona do technologii 5G, reszta ma co najmniej wątpliwości

Niezależnie od wybranej sfery życia, grupa nastawiona w pełni pozytywnie do 5G jest nie większa niż 1/3 ogółu badanych. Przeciwników jest trochę mniej, ale też podobna grupa respondentów nie potrafi jeszcze się określić. Pytania dotyczyły komunikacji z robotami w przemyśle, współpracy w rozrywce i medycynie, a także komunikacji zawodowych i relacji społecznych, które nie wymagają fizycznej obecności, a dzięki szybkości 5G zapewniają jej namiastkę. Przestawiono też wizję zdalnego zarządzania miejską infrastrukturą poprzez drony wykorzystujące łączność 5G.

Abstrahując od charakteru w jaki 5G wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy w najbliższej dekadzie, 79% respondentów zgodziło się, że będzie on istotny. Niekoniecznie ten wpływ naszym zdaniem przełoży się na funkcjonowanie poszczególnych jednostek, bo tylko 47% badanych uważa, że technologia 5G wpłynie bezpośrednio na ich życie.



Dziedziny życia na jakie wpłynie najbardziej adaptacja 5G

Przeszkody w bezproblemowym wdrażaniu 5G

Na rozbieżności w postrzeganiu 5G wpływ ma zdaniem twórców raportu chaos informacyjny, a także łatwość w rozpowszechnianiu fałszywych treści. Te za sprawą mediów społecznościowych, ale też ogromnej liczby nieweryfikowanych pod względem merytorycznym witryn, zyskują popularność szybciej niż prawdziwe.

Ten informacyjny spam raport przedstawia jako jedno z najistotniejszych zagrożeń wiążących się z wdrażaniem 5G, poza wciąż ogromną dysproporcją rozwoju infrastruktury sieciowej pomiędzy kontynentami. Czyli szkodę czyni nie sama technologia, ale mówienie o niej w nieprawidłowy sposób. Bo informacje związane z tą technologią służą jako nośnik czy katalizator ułatwiający zaszczepienie w umysłach ludzi innych szkodliwych poglądów.

Wskazanie co umożliwi nam 5G, a co już było możliwe wcześniej, nie jest łatwe. I nie należy się tego wstydzić

Te oczywiste bzdury potrafimy odsiać od rzetelnych treści. Za to odpowiedzi na inne pytania, związane z przykładami zastosowania 5G w codziennym życiu człowieka, nie są już takie oczywiste. Owszem trudno wymagać od każdego człowieka, by doskonale wiedział jakie są granice możliwości dzisiejszych technologii, ale wyniki sondażu wskazują na jedno. Wciąż należy przedstawiać przyszłym użytkownikom sieci 5G wizję technologii właśnie przez pryzmat różnych scenariuszy zastosowania.

5G na przykładach to lepsza promocja technologii niż powiedzenie, że będzie 10 razy szybciej

Z badań wynika, że samo powiedzenie, iż będziemy szybciej pobierać dane, a opóźnienie w sieci będzie liczyć się w pojedynczych milisekundach (pewnie kiedyś to będzie powszechne), w przypadku osób o mniej technologicznym umyśle nie wystarczy. To wniosek, z którym pewnie wielu czytelników się zgodzi, bez konieczności przytaczania wyników badań.

Na koniec krótkie podsumowanie przykładów, których prawdziwość mieli ocenić respondenci. Nie spoglądajcie na poniższy obrazek z podsumowaniem tej części badania i spróbujcie najpierw samodzielnie przyporządkować każdy przykład do kategorii PRAWDA lub FAŁSZ.

W 15 szkołach w Wielkiej Brytanii uruchomiono program edukacyjny z wykorzystaniem gogli VR (wirtualnej rzeczywistości) za pośrednictwem sieci 5G (superszybkiego internetu). Uczniowie za pomocą specjalnych gogli mogą przenieść się w dowolne miejsce na Ziemi podczas lekcji geografii. Dzięki 5G jest już możliwe połączenie procesów produkcyjnych i systemów (klimatyzacji, magazynów etc.) w zakładach przemysłowych, co przyczynia się do optymalizacji ich funkcjonowania. W 2018 roku przeprowadzony został pierwszy na świecie koncert dystrybuowany za pomocą technologii 5G. Pianista znajdował się w Berlinie, śpiewaczka w Londynie, a opóźnienia w przesyle danych były tak niewielkie, że wydawało się, że artyści wspólnie występują na scenie. Badania przeprowadzone na początku 2020 roku przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wykazały, że rozbudowa sieci 5G przyczyni się do rozpowszechniania wirusa COVID-19. W 2019 roku miała miejsce prezentacja rozmów telefonicznych przyszłości z wykorzystaniem hologramów. Rozmówcy (oddaleni od siebie o wiele kilometrów) mogli się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym w 3D. W Singapurze od 2020 roku dzięki 5G auta wymieniają się pomiędzy sobą danymi, co przyczynia się do zmniejszenia liczby kolizji i wypadków samochodowych w mieście.

Tak odpowiadali respondenci. Procentowy rozkład odpowiedzi dla każdego z 6 powyższych przykładów i prawidłowa odpowiedź.

Jak myślicie, czy użyte przykłady dobrze odzwierciedlają to jak pojęcie 5G funkcjonuje w waszym otoczeniu? Czy zgadzacie się z wnioskiem, że wielu z nas czuje się w tym temacie zagubionym? A może nie tędy waszym zdaniem droga, by propagować zalety 5G, a poniższe przykłady wiążą się z niszowymi zastosowaniami? Dzielcie się waszymi przemyśleniami w komentarzach.

Źródło: OPPO, infuture.institute, inf. własna

