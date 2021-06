Motorola moto g50 to jeden z najtańszych smartfonów z 5G dostępnych w Polsce. Czy możliwość promowania urządzenia takim hasłem została okupiona licznymi ograniczeniami? Okazuje się, że nie.

Czy warto kupić moto g50? Nie czy, ale dlaczego

Chyba każdy zauważył, że łączność 5G zaczyna zyskiwać na popularności. Poprawia się infrastruktura, coraz głośniej mówią o niej operatorzy, a także producenci smartfonów, którzy już z dużą systematycznością wprowadzają do sprzedaży kolejne modele obsługujące sieci nowej generacji. W ich gronie jest również Motorola w rożnego rodzaju statystykach systematycznie plasująca się w TOP 5 najpopularniejszych producentów smartfonów na polskim rynku.

Nie tak dawno mogliście przeczytać na naszych łamach recenzję bardzo wydajnej moto g100 z platformą Ready For, ale Motorola zyskała sympatię w oczach wielu użytkowników głównie z racji przystępnych cenowo smartfonów mogących pochwalić się dobrą jakością wykonania i solidnymi specyfikacjami zapewniającymi odpowiedni komfort użytkowania. Takie propozycje wciąż się pojawiają, czego najlepszym przykładem jest właśnie moto g50. Sprawdźcie, dlaczego warto brać ją pod uwagę przy szukaniu dla siebie nowego smartfona.

5G na każdą kieszeń

Zastanawiając się, jaki smartfon z 5G kupić wypada nastawiać się na wydatek przynajmniej 1200 - 1500 złotych. Powoli zaczynają pojawiać się jednak wyjątki, takie jak moto g50, która zadebiutowała na naszym rynku kilka tygodni temu w cenie 899 złotych i w pełni zasłużenie zyskała wtedy miano najtańszego smartfona z 5G dostępnego w Polsce. Dopiero ostatnio konkurenci zaczęli oferować podobnie wycenione propozycje.

Każdy, a już z pewnością zdecydowana większość użytkowników sprzętu mobilnego zdaje sobie sprawę, jak ważny jest obecnie niezawodny i najlepiej szybki Internet. Wykorzystujemy go do wielu czynności, do pracy, kontaktów (bo przecież smartfon to nie tylko możliwość wykonywania połączeń, ale też komunikatory czy wysyłanie wiadomości e-mail), a także do rozrywki. I właśnie w kontekście szybkości 5G nie ma sobie równych. O korzyściach płynących z 5G pisaliśmy już sporo, nasze pomiary sięgały transferów do kilkuset Mb/s, a przecież trzeba pamiętać tu jeszcze o mniejszych opóźnieniach oraz większej przepustowość sieci. Oczywiście mogą pojawić się głosy, że póki co są problemy z zasięgiem 5G, ale będzie się to przecież poprawiać. Jeśli ktoś nie wymienia smartfona co roku, ale np. co 2 czy 3 lata, zakup modelu z 5G będzie bardzo rozsądnym rozwiązaniem.

Android 11 jedynie z przydatnymi elementami

Można oddać większości producentów, iż w ostatnich latach nieco bardziej przykładają się do optymalizacji i ogólnej funkcjonalności swoich nakładek graficznych na system Android. Można, ale jednocześnie nie wypada pominąć faktu, iż dla sporej grupy użytkowników zdecydowanie najbardziej kuszącą opcją jest telefon z czystym Androidem. Nie można liczyć tu na szczególnie duży wybór, aczkolwiek są wyjątki, o które dba chociażby Motorola.

Wszystkie smartfony tego producenta cechują się czystym Androidem, otrzymujemy go zatem również w przypadku moto g50. No dobrze, niektórzy mogą powiedzieć, że prawie czystym Androidem. Nie będzie to minięcie się z prawdą, a jednocześnie jakikolwiek zarzut. Oprogramowanie wzbogacane jest tutaj o Gesty Moto oraz Wyświetlacz Moto. W obydwu przypadkach mówimy o kilku bardzo praktycznych opcjach, które zwiększają komfort korzystania ze smartfona, pozwalają przy pomocy prostych gestów szybko wywoływać potrzebne funkcje czy aplikacje, a także dostosować treści pojawiające się na ekranie do swoich preferencji. Interfejs przeładowany nadmiarem dodatkowych mało komu potrzebnych elementów czy preinstalowanych programów i gier? Nie w tym przypadku.

Płynny ekran 90 Hz

Każdy może mieć inne zdanie odnośnie tego, jaką przekątną powinien cechować się wyświetlacz w smartfonie. Sporo zależy tutaj od indywidualnych preferencji, aczkolwiek coraz częściej wykorzystujemy te urządzenia do szeroko pojętej rozrywki, oglądania nie tylko YouTube, ale też filmów i seriali na platformach streamingowych czy grania. Wtedy docenia się większe przestrzenie, takie jakie 6,5-calowy ekran Max Vision zastosowany w moto g50.

Co to znaczy dobry wyświetlacz w telefonie? Udzielając odpowiedzi coraz częściej wskazuje się na podwyższoną częstotliwość odświeżania. Jak większość nowych rozwiązań na rynku początkowo pojawiło się to w propozycjach z najwyższej półki, obecnie coraz częściej jest stosowane także w średnim segmencie. W przypadku przystępnych cenowo smartfonów częstotliwość odświeżania 90 Hz (lub wyższa) to wciąż luksus zarezerwowany dla nielicznych wyjątków.

Sięgając pod moto g50 można się nim cieszyć. I nie jest to przesadne stwierdzenie, bo każdy kto przesiądzie się ze smartfona wyposażonego w standardowy ekran 60 Hz szybko dostrzeże różnice. Podwyższona częstotliwość odświeżania przekłada się na lepszą płynność treści wyświetlanych na ekranie, co szczególnie uwidacznia się podczas przewijania długich menu, stron internetowych i grania.

Jakie słuchawki chcesz podłączyć? Bo możesz dowolne

O ile trend stosowania ekranów o podwyższonej częstotliwości odświeżania można oceniać pozytywnie, są również takie, na które wielu użytkowników narzeka. Wydaje się, że tylko wybrani producenci widzą większy sens w rezygnacji ze złącza słuchawkowego. Jeśli Tobie z tym nie po drodze, moto g50 takie złącze posiada. Ulubione słuchawki nie muszą zatem lądować w szufladzie, obejdzie się też bez zakupu dodatkowych przejściówek.

Preferujesz łączność bezprzewodową? Może będziesz zaskoczony, ale nic straconego. Moto g50 to nie tylko 5G, zaplecze komunikacyjne w ogólnym ujęciu wypada tu, jak na ten przedział cenowy, wręcz wzorowo. Smartfon oferuje również Wi-Fi w standardzie ac, a także Bluetooth 5.0 oraz moduł NFC to łączności zbliżeniowej. Szybko i łatwo sparujesz z nim także bezprzewodowe słuchawki.

Bateria na 2 dni pracy

Żaden smartfon nie przyda się na wiele jeśli będzie dysponował słabą baterią. Może brzmi jak banał, ale przecież każdego irytowałaby konieczność bardzo częstego sięgania po ładowarkę. Jaka pojemność baterii będzie najlepsza? Można stwierdzić, że im większa tym lepsza. Bo chociaż nie tylko ona decyduje o osiągach, to jednak mówi o nich wiele.

Moto g50 może pochwalić się baterią 5000 mAh. Całkiem sporo. Co ważne, dobrze wypada nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Pozwala na nawet 2 dni pracy na jednym ładowaniu. A skoro o przy nim jesteśmy, może odbywać się z mocą 15W. Gdyby ktoś chciał narzekać, na dokładnie to samo można liczyć w przypadku sporej części nie tylko podobnie wycenionych, ale też zauważalnie droższych modeli.

Jak, biorąc pod uwagę cenę, oceniacie moto g50? Co Wam najbardziej podoba się w tym smartfonie?

Artykuł powstał we współpracy z Motorola.