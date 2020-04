Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G to smartfony, za pośrednictwem których Samsung zamierza popularyzować technologię 5G w średnim segmencie. Czym dokładnie będą cechować się nowe modele?

Smartfony Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G więcej łączy niż dzieli

Nazwy bardzo jasno sugerują, że obsługa sieci 5G to w przypadku nowych smartfonów koreańskiego producenta jeden ze zdecydowanie najważniejszych elementów. Nie jest to jednak jedyna cecha, które je łączy. Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G to smartfony bardzo podobne zarówno pod względem stylistyki, jak i specyfikacji.

Galaxy A51 5G został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Full HD+, ośmiordzeniowy procesor Exynos 980, 6 GB RAM i 128 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Otrzymał też poczwórny aparat tylny z obiektywami głównym, ultraszerokokątnym, głębi ostrości oraz makro, aparat selfie 32 Mpix i baterię 4500 mAh z ładowaniem 15W.

Kupujący Galaxy A71 5G powinni nastawiać się na 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Full HD+, 8 GB RAM i bardzo podobny aparat główny, tyle, że z lepszym obiektywem głównym. Jednocześnie obudowa skrywa tutaj ten sam procesor, identyczne zasoby pamięci wewnętrznej i taki sam aparat do selfie. Nie zmieniono też pojemności baterii, aczkolwiek dodano obsługę szybszego ładowania 25W.

Specyfikacja Galaxy A51 5G w szczegółach

Android 10 z Samsung One UI 2.0

6,5-calowy ekran Super AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Exynos 980, 8nm

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 48 Mpix f/2.0 + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 5 Mpix f/2.2 (głębia ostrości) + 5 Mpix f/2.4 (makro)

aparat przedni 32 Mpix f/2.2

bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie 15W

wymiary 159 x 74 x 8,6 mm

Specyfikacja Galaxy A71 5G w szczegółach

Android 10 z Samsung One UI 2.0

6,7-calowy ekran Super AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Exynos 980, 8nm

8 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 64 Mpix f/1.8 + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 5 Mpix f/2.2 (głębia ostrości) + 5 Mpix f/2.4 (makro)

aparat przedni 32 Mpix f/2.2

bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie 25W

wymiary 163 x 76 x 8,1 mm

Kiedy można będzie kupić Galaxy A51 5G i Galaxy A71 5G?

Obydwa modele zostały przedstawione przez polski oddział producenta. Niestety, na rynkową premierę nad Wisłą poczekamy do trzeciego kwartału tego roku. Galaxy A51 5G będzie oferowany w kolorach czarnym, białym i różowym, a Galaxy A71 5G w kolorach czarnym, srebrnym i niebieskim.

Ceny w złotówkach pozostają niestety tajemnicą. Na rynku amerykańskim Galaxy A51 5G będzie kosztować 499 dolarów. Za Galaxy A71 5G trzeba będzie tam zapłacić 599 dolarów.

Źródło: Samsung

