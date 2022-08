ASUS ROG Maximus Z690 Hero to jedna z lepszych płyt głównych pod nowe procesory Intel. Okazuje się, że pewna partia sprzętu została źle wyprodukowana – jej użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia komputera lub nawet pożaru.

ASUS ROG Maximus Z690 Hero to gamingowa płyta główna z podstawką LGA 1700 pod procesory Core 12. (Alder Lake-S) i 13. generacji (Raptor Lake-S). Uwagę zwraca nie tylko efektowny design, ale też funkcjonalność płyty - to jeden z najlepszych modeli dla graczy.

Płyta główna ASUS ROG Maximus Z690 Hero z poważną usterką

Firma ASUS opublikowała oświadczenie, w którym informuje użytkowników o problemach z płytą – w niektórych modelach ma występować poważna usterka. Chodzi o kondensator na laminacie – został on zamontowany w odwrotnej pozycji, co objawia się kodem POST 53. Problem w tym, że wada może też doprowadzić do zwarcia, przegrzania lub stopienia, stwarzając zagrożenie poparzeniem lub pożarem. Problem był już opisywany w ubiegłym roku, ale ujawniono więcej szczegółów o usterce.

Producent otrzymał 10 zgłoszeń od użytkowników wadliwych płyt, ale problem ma dotyczyć około 10 000 sztuk sprzedawanych za pośrednictwem amerykańskich sklepów Best Buy, Micro Center, Newegg i Amazon.com. Wadliwe modele były wyprodukowane w 2021 roku - można je rozpoznać po numerze seryjnym zaczynającym się na MA, MB i MC (numer seryjny można sprawdzić na naklejce przy wtyczce ATX24-pin, ale można też wpisać go na tej stronie).

Przy okazji opublikowano następujące oświadczenie:

ASUS zobowiązuje się do wytwarzania produktów najwyżej jakości i bardzo poważnie traktuje każdy incydent zgłoszony przez naszych cenionych klientów, podejmując natychmiastowe działania.

Producent zorganizował akcję wymiany wadliwych modeli. W tym celu należy zgłosić wadliwy egzemplarz za pośrednictwem strony wsparcia technicznego – po zweryfikowaniu zgłoszenia producent za darmo wymieni sprzęt na sprawną sztukę. Problem został też zgłoszony do Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich (CPFC - Consumer Product Safety Commission).

Źródło: ASUS, ASUS Republic of Gamers, CPFC