Jesteśmy po premierze karty graficznej Intel Arc A380, a więc pierwszej nowej konstrukcji „niebieskich”. W sieci pojawiają się też pierwsze recenzje sprzętu, które (lekko mówiąc) nie wypadają zbyt optymistycznie.

Karta graficzna Intel Arc A380 to podstawowy model, który został zaprojektowany z myślą o tanich komputerach do grania. Póki co zadebiutowała ona tylko w Chinach, ale niedługo ma pojawić się też na innych rynkach.

Konstrukcja bazuje na układzie graficznym Intel Alchemist ACM-G11 z 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe). Oprócz tego przewidziano 6 GB pamięci GDDR6 96-bit, która oferuje przepustowość 186 GB/s.

Producent podczas premiery chwalił się, że A380 ma konkurować z Radeonem RX 6400, a do tego ma być od niego tańszy. W rzeczywistości sprzęt wypada słabiej i w sklepach jest dostępny w wyższej cenie.

Recenzenci nie zostawiają suchej nitki na karcie Intel Arc A380

Wracamy do testów karty Arc A380, bo kilka zagranicznych redakcji opublikowało pełnoprawne recenzje karty (sprzęt nadal oficjalnie jest dostępny tylko w Chinach, więc dziennikarze z Europy musieli go ściągnąć na własną rękę). Niestety, wnioski z testów nie wypadają zbyt optymistycznie.

W obecnym stanie jest zupełnie niezrozumiałe dlaczego tak duża i renomowana firma, jaką jest Intel, może sprzedawać taki produkt nawet jednemu klientowi

Szczególnie interesująco wygląda recenzja Wolfganga Andermahra z niemieckiej redakcji ComputerBase (tutaj). Redaktor zwrócił uwagę na mocno niedopracowane sterowniki - wystarczy chyba powiedzieć, że dziennikarz jeszcze nigdy nie spotkał się z takimi problemami w ciągu 17-letniej kariery testera, a stan dopracowania softu ocenia jako „świeżo z laboratorium” (nawet nie można go nazwać wersją beta). A warto dodać, że wykorzystał on sterowniki w wersji 30.0.101.1743, rekomendowane przez Intela do testów karty Arc A380.

Poważne problemy dotyczą działania technologii Resizable BAR. Z jednej strony funkcja przekłada się na spory wzrost wydajności (bez niej wydajność karty jest mocno ograniczona), ale z drugiej nie działa ona jak należy we wszystkich grach… lub nawet w ogóle nie chce działać. Mało tego! Resizable BAR w ogóle nie działa na platformach z procesorami AMD, więc tworzenie takich konfiguracji obecnie jest pozbawione sensu.

Kolejne problemy dotyczą stabilności działania sprzętu. Andermahr podczas testów i zmian ustawień miał problemy z zawieszaniem platformy (dla porównania w przypadku kart Nvidii i AMD takie problemy się nie pojawiały). Na dodatek napotkał on na problemy z wyświetlaniem obrazu i artefaktami. Nie działała też funkcja sterowania prędkością obrotową wentylatora i chłodzenie działało praktycznie w sposób losowy.

Podobne spostrzeżenia mają inni testerzy. Igor Wallossek z redakcji Igos's Lab potwierdza, że karta w ogóle nie nadaje się do użytku bez Resizable BAR. Dodatkowo zwrócił on uwagę na bardzo słabą jakość wykonania modelu Gunnir Arc A380 Photon OC (to jedyna obecnie dostępna wersja karty Arc A380) - chodzi o dużą ilość pasty termoprzewodzącej i zbyt grube termopady. Wallossek zakończył test przyznaniem karcie „wyróżnienia” „NIE ZATWIERDZONY”.

rozwiń

Przy okazji warto dodać, że karta Intel Arc A380 póki co nie współpracuje z żadnym oprogramowaniem do kopania kryptowalut. Jakiś czas temu dostaliśmy zapewnienie z polskiego oddziału firmy Intel, że sprzęt nie będzie w żaden sposób ograniczany pod kątem „kopania”, więc być może to tylko kwestia dopracowania oprogramowania.

Intel zaliczył wtopę i musi się poprawić

Problemy z działaniem nowego sprzętu były, są i będą. To normalna rzecz, szczególnie, że Intel zaczynał tutaj praktycznie "od zera". Trzeba jednak powiedzieć wprost – producent zaliczył wtopę i premiera karty Arc A380 nie została przygotowana jak należy. Największe problemy dotyczą sterowników graficznych, które wprost uniemożliwiają korzystanie ze sprzętu i nawet miesiąc po premierze nie udało się ich naprawić. Szkoda, bo wg naszych informacji tą działką zajmuje się centrum Intel R&D z Gdańska. Czy tylko? Tego jeszcze nie udało nam się ustalić (zaktualizujemy tekst, gdy dostaniemy odpowiedź od firmy Intel).

Cóż, problemy z działaniem karty tłumaczą opóźnienia z premierami i kombinowanie z wprowadzaniem produktów tylko na wybrany, chiński rynek. To jednak dopiero początek, bo przed nami premiera modeli Arc A750 i Arc A770. Miejmy nadzieję, że do normalnej, ogólnoświatowej premiery sytuacja zdąży się poprawić i Intel rzeczywiście będzie mógł konkurować z Nvidią i AMD.

Źródło: ComputerBase, Igos's Lab, Twitter @ djwaters, inf. własna