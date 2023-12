ASUS TUF Gaming B550-PLUS zalicza się do najciekawszych płyt głównych z podstawką AMD AM4 - co prawda to stara platforma, ale taka konstrukcja nadal świetnie sprawdzi się do budowy dobrego i niedrogiego komputera z procesorem pokroju Ryzen 5 5600 lub Ryzen 7 5800X3D. Co więcej, producent zastosował całkiem niezłą sekcję zasilania z solidnym chłodzeniem, więc zainteresowani overclockingiem będą mogli dodatkowo podkręcić sprzęt. Rzecz jasna zapewniono nowoczesny zestaw portów. Do dyspozycji oddano cztery banki dla szybkich pamięci DDR4 RAM, dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 pod nowe dyski SSD NVMe oraz kilka portów USB (w tym jeden USB typ C). Graczy zainteresuje dobrej klasy układ dźwiękowy oraz szybka karta sieciowa 2.5G LAN. W cenie za 500 - 600 zł trudno znaleźć coś lepszego.

Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B550

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX