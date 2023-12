Planujecie zakup nowego komputera? Wybór wcale nie jest taki prosty, jednak firma AMD daje ważny argument za wyborem swojej najnowszej platformy AM5.

Platforma AMD AM5 zadebiutowała w 2022 roku razem z procesorami Ryzen 7000. Początki nie były łatwe, jednak nowe płyty powoli zadomawiają się w komputerach do grania. Sprzęt oferuje bardzo dobrą funkcjonalność, a do tego jest dostępny w coraz niższych cenach, więc często znajduje się w rankingach polecanych płyt głównych. AMD daje jeszcze jeden argument za wyborem swojej platformy.

AMD potwierdza długie wsparcie dla płyt głównych AM5

Firma AMD podczas jednej z konferencji zapowiadała długie wsparcie dla platformy AM5 – producent obiecywał, że procesory Ryzen będą wychodzić na płyty główne AM5 co najmniej do 2025 roku. AMD obrało podobną strategię, jak w przypadku wcześniejszej platformy AM4 (wydanej w 2016 roku i w dalszym ciągu wspieranej!).

Briony Hannam ze sklepu OverclockersUK przeprowadziła wywiad z Davidem McAfee z AMD, w którym poruszono temat przyszłości komputerów PC. Jedno z pytań dotyczyło planów związanych z platformą AM5 i tego, czy AMD planuje dotrzymać zapowiedzi długoterminowego wsparcia.

Briony Hannam: Czy jest jakaś aktualizacja dotycząca wsparcia dla gniazda AM5, czy też pierwotne oświadczenie AMD o kontynuowaniu wsparcia do 2025 roku nadal obowiązuje?

David McAfee: To absolutnie wciąż aktualne! Myślę, że z pewnością zdaliśmy sobie sprawę, że długowieczność platform AM4 była jednym z największych powodów, które doprowadziły do sukcesu procesorów Ryzen, a kiedy myślimy i myślimy o przyszłości, 2025 roku i później, decyzja o przejściu na gniazdo nowej generacji jest decyzją, która zostanie naprawdę dokładnie przemyślana.

Wiemy, jaki wpływ ma przejście na nowe gniazdo i chcemy pozostać na AM5 tak długo, jak to możliwe. Jesteśmy mocno zaangażowani w rok 2025 i kolejne lata i zobaczymy, jak długo ta obietnica przetrwa po 2025 roku.

Dobre wiadomości dla klientów

Wygląda więc na to, że platforma AMD AM5 pozostanie z nami co najmniej do 2025 roku (być może jeszcze dłużej). Już niedługo na rynku mają pojawić się procesory Ryzen 8000G (Zen 4 + grafika RDNA 3). To jednak nie koniec, bo później spodziewamy się obsługi procesorów na bazie architektury Zen 5 (zapewne wydanych jako Ryzen 8000 i Ryzen 8000X3D) i być może Zen 6 (Ryzen 9000 i Ryzen 9000X3D).



W 2024 roku spodziewamy się premiery procesorów na bazie mikroarchitektury Zen 5 (także modeli z pamięcią 3D V-Cache)

Decyzja szczególnie powinna ucieszyć klientów, bo modernizacja komputera nie będzie musiała się wiązać z wymianą płyty głównej (wystarczy aktualizacja oprogramowania UEFI BIOS). To zupełnie odmienne podejście niż u konkurencyjnej firmy Intel, która wydaje nową platformę co 2-3 lata (wiadomo, że obecna platforma LGA 1700 w przyszłym roku zostanie zastąpiona przez nową LGA 1851).

Źródło: AMD, OverclockersUK