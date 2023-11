W polskich sklepach pojawiła się karta graficzna Radeon RX 7900 GRE. Nowy model może być zagadką dla graczy. Wyjaśniamy co oferuje i czy warto go kupić.

Zakup dobrej karty graficznej do gier nie jest łatwym zadaniem. Na rynku znajdziemy całą masę różnych modeli, a niektóre mogą być zagadką dla klientów. Przykładem może tutaj być Radeon RX 7900 GRE – karta zadebiutowała w lipcu, ale do sprzedaży trafiła dopiero niedawno.

Egzotyczna karta graficzna dla graczy

Radeon RX 7900 GRE to model ze średnio-wyższej półki, który plasuje się poniżej testowanego przez nas Radeona RX 7900 XT. Warto zwrócić uwagę na specyfikację karty.

Model AMD Radeon RX 7800 XT AMD Radeon RX 7900 GRE AMD Radeon RX 7900 XT Układ graficzny Navi 32 XT (RDNA 3) Navi 31 XL (RDNA 3) Navi 31 XT (RDNA 3) Bloki CU 60 80 84 Jednostki cieniujące 3840 5120 5376 Jednostki rasteryzujące 96 160 192 Jednostki RT 60 80 84 Taktowanie/Boost 2124/2430 MHz 1900/2200 MHz 2000/2400 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 20 GB GDDR6 320-bit Taktowanie pamięci 19 500 MHz 18 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość pamięci 624 GB/s 576 GB/s 800 GB/s Pamięć Infinity Cache 64 MB 64 MB 80 MB TBP 263 W 260 W 315 W Cena sugerowana $449 $649 $899

Producent zastosował mocno obcięty układ graficzny Navi 31 oraz znacząco ograniczył pojemność i przepustowość pamięci wideo. Słabsze parametry przełożyły się jednak na zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Producent reklamował Radeona RX 7900 GRE jako model do grania w rozdzielczości 1440p i 4K. Jak wynika z testów serwisu ComputerBase, Radeon RX 7900 GRE wypada nieco lepiej względem konkurencyjnego modelu GeForce RTX 4070, ale dużo traci względem modeli GeForce RTX 4070 Ti i Radeon RX 7900 XT.

Radeon RX 7900 GRE w sklepach

Karta Radeon RX 7900 GRE została wydana głównie z myślą o chińskim rynku, a globalnie miała być dostępna tylko dla integratorów sprzętu, czyli firm budujących gotowe zestawy komputerowe. Co ciekawe, karta niedawno pojawiła się w polskich sklepach (mówimy o wersji OEM/bulk, czyli bez opakowania i dodatków).

Karta Radeon RX 7900 GRE pojawiła się w niektórych sklepach

XFX Radeon RX 7900 GRE to referencyjna konstrukcja, w której zastosowano standardowe chłodzenie z trzema wentylatorami. Do dyspozycji oddano trzy wyjścia obrazu: HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1 i USB typ C, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe złącza.

Radeon RX 7900 GRE jest dostępny za około 2900 – 3000 złotych, co wydaje się całkiem interesującą propozycją w wyższym segmencie wydajnościowym (w podobnej cenie możemy kupić podstawowe wersje kart GeForce RTX 4070). Wybór kart jest jednak mocno ograniczony, co może zniechęcić osoby zainteresowane wersjami z lepszymi, efektowniejszymi chłodzeniami.

Źródło: inf. własna, ComputerBase, Ceneo

