Szwajcarski producent czytników e-booków zaprezentował najnowszą wersję swojego modelu podstawowego. Spójrzmy, co PocketBook Basic Lux 3 ma do zaoferowania i jak jego specyfikacja wypada w walce z rywalami.

PocketBook Basic Lux 3 w skrócie

PocketBook Basic Lux 3 to czytnik e-booków klasy podstawowej. Ma 6-calowy wyświetlacz E Ink Carta o zagęszczeniu pikseli na poziomie 212 PPI, oddaje do naszej dyspozycji 8 GB przestrzeni dyskowej, działa do miesiąca na jednym ładowaniu i obsługuje wszystkie popularne formaty. Ma również Wi-Fi, a wszystko to zamknięte zostało w urządzeniu o grubości zaledwie 8 mm i wadze niewiele ponad 150 gramów. Wszystko to wygląda przyzwoicie, ale skonfrontujmy ten model z innymi…

PocketBook Basic Lux 3 kontra poprzednik

Zacznijmy od tego, czym PocketBook Basic Lux 3 różni się od swojego poprzednika, czyli modelu z cyfrą „2” w nazwie. Przede wszystkim zwykłe, podstawowe podświetlenie ekranu zostało zastąpione technologią SMARTlight. Dzięki niej możliwe jest dostosowanie nie tylko samej jasności, ale też temperatury barwowej, a to pozwala na wygodniejsze czytanie po zmroku.

„Trójka” powinna również działać lepiej od poprzedniego modelu, ponieważ ilość pamięci RAM została podwojona (wynosi teraz 512 MB), a jednordzeniowy procesor został zastąpiony dwurdzeniowym. Biorąc to wszystko pod uwagę, zdecydowanie możemy więc mówić o kroku naprzód.

PocketBook Basic Lux 3 kontra rywale

Wprowadzone zmiany sprawiły, że do góry poszła sugerowana cena – nie wynosi 375 zł (jak w przypadku „Dwójki”), lecz 499 złotych. To plasuje go niemal idealnie pomiędzy podstawowym czytnikiem Kindle a jego wypasioną wersją z dopiskiem Paperwhite. Pod względem specyfikacji również możemy mówić o czymś pośrodku. Zresztą wystarczy, że spojrzysz na poniższą tabelkę:

Kindle (10. gen.) PocketBook Basic Lux 3 Kindle Paperwhite (5. gen.) Ekran: 6 cali / 167 PPi 6 cali / 212 PPI 6,8 cala / 300 PPI Podświetlenie: tak, o stałej barwie tak, o zmiennej barwie tak, o zmiennej barwie Pamięć: 8 GB 8 GB 8 GB Łączność: USB + Wi-Fi USB + Wi-Fi USB + Wi-Fi Waga: 174 g 155 g 205 g Wodoodporność: nie nie tak, IPX8 Cena: ok. 400 zł ok. 500 zł ok. 700 zł

Oczywiście nie tylko Kindle’ami rynek czytników stoi. Najpoważniejszym rywalem dla tego nowego PocketBooka będzie inkBOOK Calypso Plus kosztujący około 550 złotych. Urządzenia mają niemal identyczne specyfikacje, ale to drugie dorzuca jeszcze łączność Bluetooth i kolejne 8 GB pamięci na książki, a jego wyświetlacz jest dotykowy. Jest jednak trochę droższy, więc na rynku jak najbardziej wystarczy miejsca na jeden i drugi sprzęt. A decyzja – jak zawsze – należy do ciebie.

Źródło: PocketBook, informacja własna