Empik podąża drogą Amazona. Widać to w poszerzającej się ofercie, a teraz także w tym, że na rynku debiutuje pierwszy oficjalny czytnik e-booków sygnowany tą marką.

Czytnik Empik GoBook już w sprzedaży

Empik GoBook – tak nazywa się pierwszy oficjalny czytnik e-booków z logo tej marki. Choć jednak stawia na swoją nazwę, to w przeciwieństwie do Amazona i jego Kindle’a, nie mówimy tu o autorskiej konstrukcji. W rzeczywistości za to urządzenie odpowiada dobrze znana (i ceniona) firma PocketBook, która otrzymała konkretne wytyczne dotyczące tego, co ma oferować i jak ma wyglądać ten sprzęt.

Całość bazuje na flagowym modelu z oferty PocketBook, czyli Touch Lux 5. To oznacza, że mamy tu 6-calowy wyświetlacz E Ink Carta HD z obsługą dotyku i doświetleniem SMARTlight o dość szerokim zakresie regulacji. Zagęszczenie pikseli wynosi tu 212 PPI, co może nie jest wynikiem wywołującym opad szczęki, ale przyzwoitym jak najbardziej – gdzieś pomiędzy podstawowym Kindle’em a Paperwhite’em.

Co jeszcze ma do zaoferowania?

O wydajność dba tu dwurdzeniowy procesor, z którym współpracuje 512 MB pamięci RAM. Na książki otrzymujemy 8 GB, a jedno ładowanie akumulatora 1500 mAh powinno zapewnić do miesiąca działania. Plusem jest też długa lista obsługiwanych formatów (na czele z EPUB, DOCX, MOBI, PDF, FB2 i DJVU).

To czytnik Empiku, więc nie dziwi fakt, że dopełnieniem całości jest tu fabrycznie zainstalowana i aktywna aplikacja Empik Go, pozwalająca na wygodne wypożyczanie e-booków w ramach abonamentu. Dołączony kod pozwala korzystać z niej za darmo przez 60 dni, po tym czasie dostęp do biblioteki liczącej ponad 70 tysięcy pozycji kosztuje 39,99 zł miesięcznie.

A ile kosztuje Empik GoBook?

Podobnie jak pod względem specyfikacji, tak i cenowo czytnik plasuje się pomiędzy po podstawowym Kindle’em a Paperwhite’em. Mianowicie: Empik GoBook kosztuje 549 złotych.

Źródło: PocketBook, Empik