Spekulacje można zastąpić oficjalnymi informacjami. Premiera Poco F5 oraz Poco F5 Pro odbędzie się w przyszłym miesiącu. Już widać, że będą to interesujące telefony.

Poco F5 i Poco F5 Pro z datą premiery

Narastająca fala doniesień związanych z nowymi smartfonami POCO wyraźnie sugerowała, że premiera coraz bliżej. Dziś producent podał dokładną datę i okazuje się, że faktycznie nie będziemy musieli długo czekać. Nowe smartfony coraz popularniejszej chińskiej marki (wydzielonej ze struktur Xiaomi) zostaną zaprezentowane już 9. maja.

Jednocześnie uzyskaliśmy potwierdzenie, że szykowane są dwa urządzenia. Poza Poco F5 światło dzienne ujrzy również Poco F5 Pro.

rozwiń

Pierwszy smartfon tej marki z procesorem Snapdragon 7+ Gen 2

Już wczoraj poznaliśmy jeden z bardzo ważnych powodów, dla których warto czekać na Poco F5. Qualcomm, a konkretnie indyjski oddział tej firmy, potwierdził, że będzie to smartfon napędzany procesorem Snapdragon 7+ Gen 2.

Co nam to mówi? Snapdragon 7+ Gen 2 to nowy układ wykonany w 4 nm procesie technologicznym. Posiada wydajny rdzeń Cortex-X2 o taktowaniu 2,91 GHz, a także trzy rdzenie Cortex-A710 (2,49 GHz) i cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 (1,8 GHz). Pierwsze pomiary osiągów Snapdragon 7+ Gen 2 sugerują, że Poco F5 będzie w momencie premiery jednym z najmocniejszych smartfonów z szeroko pojętego średniego segmentu.

rozwiń

Nie jest jasne czy ten sam procesor znajdzie się w Poco F5 Pro. Niektóre źródła sugerują układ Snapdragona 8 Plus Gen 1. Dopisek Pro w nazwie powinien przekładać się na większe zasoby pamięci, lepszy aparat fotograficzny i być może obsługę szybszego ładowania baterii.

Źródło: poco, zdjęcie otwierające prezentuje POCO M5