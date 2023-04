Co za dużo to niezdrowo, ale za mało też nie jest dobrze. Więc ile modeli danej serii to optymalna liczba? Xiaomi uważa, że cztery różne telefony zadowolą każdego. Oto seria Redmi Note 12 i jej najciekawsze detale

4,5/5

Tekst powstał we współpracy z Xiaomi

Firmy produkujące smartfony prześcigają się we wprowadzaniu rewolucyjnych rozwiązań czyniących te urządzenia jeszcze lepszymi odpowiednikami komputera czy udowadnianiu, że telefon to jedyny aparat jakiego będziemy kiedykolwiek potrzebowali. I dobrze. Ale nie trzeba chyba tłumaczyć, że za innowacje, przynajmniej na początku, trzeba solidnie płacić. A skoro większość z nas nie może sobie ot tak pozwolić na telefon z górnej półki cenowej, zwracamy uwagę na tak zwane średniaki, a nawet wyższą dolną półkę. Bo to na nich firmy produkujące telefony zarabiają znacznie więcej.



Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G i Redmi Note 12

Przykładem takich telefonów jest nowa seria Xiaomi, czyli Redmi Note 12, która składa się z czterech modeli w zakresie cenowym od niespełna tysiąca złotych do trochę ponad dwóch tysięcy złotych. Niezależnie od tego, który model padnie naszym łupem, jeden element sprawi, że korzystanie z nich będzie czystą przyjemnością.

Zabawa zaczyna się od ekranu, a te w Redmi Note 12 są bardzo dobre

Na pytanie, który element telefonu decyduje o jego wartości, często odpowiedź brzmi: aparat fotograficzny. Kryteria bywają różne, dlatego także akumulator, funkcje komunikacyjne, a nawet oprogramowanie, bywa wymieniane na pierwszym miejscu. Lecz w praktyce jest taki element, którego producent nie może zaniedbać, bo inaczej wszystkie inne zalety zbledną. To wyświetlacz, który sprawia, że wygodnie nam korzystać z telefonu, oglądać na nim zdjęcia, a także fotografować, bawić się.

Dobry i jasny ekran to podstawa, co widać w serii Redmi Note 12. Nie musimy o tym zresztą nikogo przekonywać, bo dobrze o tym wiecie, nawet jeśli podświadomie. Dobry ekran sprawia, że telefon nie irytuje, zwłaszcza mniej cierpliwych jego posiadaczy (wszak nie tylko dobra wydajność sprawia, że z telefonu wygodnie się korzysta). Nie zniechęca też zdjęciami, które ewentualnie dobrze wyglądają dopiero na komputerze (a przecież wiele osób nie przegrywa nawet zdjęć do komputera). Jeśli na ekranie widzimy nieciekawe czy nienaturalne kolory, a detale obrazu wydają się niewyraźne, możne nas to wręcz zniechęcić do fotografowania czy oglądania zdjęć i filmów.

Najlepszy w serii wyświetlacz FlowAMOLED 120 Hz znalazł się w topowym modelu serii Redmi Note 12 Pro+ 5G oraz Redmi Note 12 Pro 5G. Ten w Redmi Note 12 Pro+ 5G jest tak dobry, że nawet posiadacze dużo droższych telefonów będą zaskoczeni.

Seria Redmi Note 12 ma w nazwie Note nie bez powodu. To telefony z dużymi ekranami, dlatego w każdym modelu przekątna wyświetlacza to 6,67 cala przy rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Szkoda byłoby nie wykorzystać potencjału jaki daje rozmiar, dlatego i w tańszych wariantach Redmi Note 12 5G i Redmi Note 12 wciąż możemy liczyć na odświeżanie 120 Hz i technologię AMOLED. A to cechy, które wpływają pozytywnie na komfort użytkowania telefonu.



Detale najwyżej pozycjonowanego Redmi Note 12 Pro+ 5G. Kształt ramki, port IR, minijack, czytnik linii papilarnych na krawędzi obudowy

Ekran w nawet najtańszym Redmi Note 12 w tak zwanym Trybie Słonecznym osiąga jasność 1200 nit, a to czyni go czytelnym nawet w silnym oświetleniu słonecznym.

Skoro hasło serii to Wyraź Siebie, to musi być dobry aparat

Jak już mamy ten bardzo dobry w każdej klasie, którą reprezentują poszczególne modele Redmi Note 12, wyświetlacz, możemy użyć smartfon komfortowo na sposoby, które pasują do hasła serii, czyli "Wyraź Siebie". Jakże można się wyrażać? Telefonować? Owszem. Położyć go obok siebie i cieszyć się jego atrakcyjnym klasycznym wyglądem? Również. Ale przede wszystkim fotografować, bo od zdjęć zaczyna się zabawa z mediami społecznościowymi i tym po co telefon warto mieć.

Całą serię Redmi Note 12 wyposażono w cztery aparaty: do zdjęć selfie, makro, ultraszerokokątnych i o standardowym dla telefonu polu widzenia. Który z nich jest najlepszy? Oczywiście aparat podstawowy, ale tym razem w stopniu wykraczającym poza oczekiwania, zwłaszcza w tych najlepszych modelach z serii.

We flagowym Redmi Note 12 Pro+ 5G podstawowy aparat z obiektywem o jasności f/1,65 ma aż 200 Mpix rozdzielczości, podobnie jak w sporo droższym Xiaomi 12T Pro, który debiutował jesienią ubiegłego roku. Oba telefony mają trochę inne sensory, ale w obu znalazła się stabilizacja optyczna, co z kolei dla serii Redmi jest absolutną nowością.



Aparaty w Redmi Note 12 Pro+ 5G

I tak jak w Xiaomi 12T Pro duża liczba pikseli miała sens, podobnie jest w Redmi Note 12 Pro+ 5G. Dobre zdjęcia uzyskamy nie tylko w rozdzielczości 12,5 Mpix, czyli standardowej dla prawie wszystkich dzisiejszych telefonów, od tych najtańszych do tych najdroższych. Dobre będą też zdjęcia w rozdzielczości 50 Mpix, co pozwala Redmi Note 12 Pro+ 5G wyróżnić się spośród konkurencji.

W serii Pro pozytywnie zaskoczyć może także fotografia nocna z głównego aparatu. Duży jest nie tylko sensor Redmi Note 12 Pro+ 5G, gdzie możemy liczyć na 159% lepsze zdjęcia niż w poprzedniku, ale też Redmi Note 12 Pro 5G. W tym drugim modelu co prawda rozdzielczość układu to 50 Mpix, ale to sensor IMX766, który znalazł się rok temu we flagowym Xiaomi 12. No to jeśli drugi w kolejności model serii ma sensor z flagowca, to nie ma bata, zdjęcia muszą być dobre.

Skoro duże sensory trafiają nawet do telefonów ze średniej półki cenowej, to te jeszcze wyżej pozycjonowane produkty muszą wyróżniać się oprogramowaniem, niuansami technologii wykonania pikseli przy podobnych wymiarach matrycy. Tak jest, ale pewne cechy, które wpływają na przyjemność fotografowania, trafiły również do modeli Pro z serii Redmi Note 12. To zestaw filtrów Film Camera, który symuluje tradycyjne filmy i robi to w wyjątkowo udany sposób. Takie filtry są również w telefonach z serii Xiaomi 13, a to coś znaczy.

W Redmi Note 12 5G i Redmi Note 12 dostaniemy ten sam sensor w aparacie głównym. Jednak w tym pierwszym wykona on zdjęcia 12 Mpix, w drugim 12,5 Mpix. Stąd różne oznaczenia na wysepce z aparatami - 48 Mpix i 50 Mpix.

Z telefonami Redmi Note 12 nie musisz czekać

Czas pracy? To również cecha, na którą zwracamy szczególną uwagę wybierając telefon. Jeszcze niedawno pojemność 5000 mAh była wyznacznikiem telefonów, które może nie szalały wydajnościowo, przez co były tanie, ale miały działać długo. Dziś także w serii Redmi Note 12 we wszystkich modelach mamy tę samą pojemność akumulatora.

Żeby jednak uzasadnić sobie różnice cen, z inną prędkością je naładujemy. W Redmi Note 12 Pro+ 5G dostajemy ładowarkę aż 120W i to wykonaną w technologii GaN, dzięki czemu jest o 20% lżejsza niż standardowa. Taka sama ładowarka dostarczana jest też z o wiele droższym Xiaomi 13 Pro. Dzięki HyperCharge akumulator napełnimy w około 19 minut od zera do bohatera, a już po 10 minutach odzyskamy 60% energii, co wystarczy na cały dzień.



U góry ładowarka dołączana do Redmi Note 12 Pro+ 5G, poniżej ładowarka, którą znajdziemy w pudełku z ubiegłorocznym Xiaomi 12T Pro.

Redmi Note 12 Pro 5G ustępuje pola wersji Pro+ pod względem szybkości ładowania, ale bądźmy szczerzy, ładowarka 67W też jest bardzo wydajna. W Redmi Note 12 5G i Redmi Note 12 ładowanie to już tylko 33W, na szczęście dzięki pojemności akumulatora nie będziemy ścigać się z ładowaniem w krytycznych momentach.

Cyferki w testach i smartfony Redmi Note 12, czyli co tkwi w środku

A spójrzmy na serię Redmi Note 12 okiem klienta, który wiąże cenę z tym co kryje się w trzewiach telefonu i odpowiada za jego wyniki w benchmarkach. Proste podejście, ale popularne i, co tu ukrywać, czasem uzasadnione.

Rozpiętość cenowa to w przypadku tej serii telefonów 1300 złotych. Z niskiego pułapu, ceny 999 złotych, którą zaakceptuje każdy z wyjątkiem osób o najskromniejszych budżetach, wpadamy na 2299 złotych - kwotę, która dziś dla średniej półki nie jest niczym niezwykłym, szczególnie gdy mamy dobrze wyposażony telefon taki jak Redmi Note 12 Pro+ 5G. Jest to jednak kwota, która wciąż niektórym osobom wybrzmiewa jako cena związana w przeszłości (niestety) z tańszymi górnopółkowymi produktami.

W najwyżej pozycjonowanym Redmi Note 12 Pro+ 5G znalazł się chipset MediaTek Dimensity 1080. Oferuje on adekwatną do roli, jaką ma spełnić telefon, wydajność, ale nie wyniki testów syntetycznych są tu jego siłą. To usprawnienia w porównaniu do stosowanego w zeszłorocznym Redmi Note 11 Pro+ układu, które sprawiły, że dostajemy niesamowitą stabilność pracy telefonu. Nawet po pół godzinie intensywnego obciążania nie zanotuje on spadku wydajności. Zaskakuje też szybkość, z jaką zapisywane są zdjęcia w rozdzielczości 200 Mpix, dzieje się to tak samo szybko jak w przypadku fotografowania w domyślnej rozdzielczości 12,5 Mpix. Trzeba więc uważać, by przypadkiem nie zapomnieć o tym, że fotografujemy z maksymalnymi ustawieniami, bo wtedy nawet 256 GB dołączonej pamięci masowej w końcu nie wystarczy.

W pozostałych modelach jest już 128 GB pamięci. W dwóch najniżej pozycjonowanych pomocą jest dodatkowy slot na karty microSD. Redmi Note 12 jest też w wersji z 64 GB pamięcią masową i to ten model kosztuje 999 złotych.

Mediatek Dimensity 1080 jest sercem również Redmi Note 12 Pro 5G. Z kolei te dwa najniżej wycenione modele otrzymały Snapdragon 4 Gen1 (Redmi Note 12 5G) oraz Snapdragon 685 (Redmi Note 12).

Redmi Note 12 i obsługa 5G. Wisienka na torcie i redefinicja „średniaka” w wersji Pro

Tylko podstawowy Redmi Note 12 w całej serii nie obsługuje 5G. To pozwoliło zapewnić atrakcyjniejszą cenę, dzięki czemu wsparcie tylko 4G nie przeszkadza. Pozostałe modele mają obsługę 5G i dualSIM, a to 5G szczególnie ważne może być dla kupujących Redmi Note 12 5G. Ten wariant trafi wyłącznie do sieci Plus, która ostatnio pochwaliła się najlepszymi rezultatami w ogólnopolskich testach szybkości internetu 5G.

Redmi od zawsze wiązało się z rozsądną ceną i tak pozostało w czasach, gdy macierzysta marka Xiaomi ruszyła na podbój rynku znacznie droższych telefonów. Seria telefonów Redmi Note 12 powinna wpaść w oko wielu osobom i, jak widać, nie tylko za sprawą ceny.

Tekst powstał we współpracy z Xiaomi. Foto: Alicja Żebruń