Do polskich sklepów trafia Motorola edge 40. To ciekawie prezentujący się smartfon, który na początek oferowany jest w ramach przedsprzedaży z bonusem.

Polska premiera smartfona Motorola edge 40. Ile kosztuje?

Niemal równo miesiąc temu pisaliśmy o premierze smartfona Motorola edge 40 pro. Oferuje on topowe podzespoły, ale wiele osób może zniechęcać cena 4799 zł. Zdecydowanie bardziej przystępna jest kolejna nowość tego producenta. Motorola edge 40, bo właśnie o ten telefon chodzi, kosztuje 2999 zł. Dodatkowo w ramach przedsprzedaży kupujący mogą skorzystać z programu „Trade in. Trade up” (oddanie starego smartfona do recyklingu) i poza pieniędzmi z wyceny otrzymać gwarantowane 500 zł.

Motorola edge 40 jest oferowana w wariancie 8 GB + 256 GB. Do Polski trafia w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Eclipse Black) i zielonej (Nebula Green) z wykończeniem ze skóry wegańskiej oraz błękitnej (Lunar Blue) z akrylową obudową. Sprzedaż jest prowadzona w popularnych sieciach z elektroniką oraz u operatorów sieci Plus, Play i T-Mobile.

Specyfikacja Motorola edge 40. Najważniejsze dane telefonu

Android 13

wyświetlacz OLED 6,55 cala, 2400 x 1080 pikseli, HDR10+, 144 Hz

procesor MediaTek Dimensity 8020

8 GB RAM LPDDR4X

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 50 Mpix f/1.4 + 13 Mpix f/2.2, 120°, nagrywanie 4K UHD (30 kl./s) i Full HD (60/30 kl./s)

aparat przedni 32 Mpix f/2.4

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM (eSIM + nano SIM)

głośniki stereo Dolby Atmos

bateria 4400 mAh, szybkie ładowanie 68W, ładowanie bezprzewodowe 15W

wodoszczelność IP68

wymiary 158,43 x 71,99 x 7,49 mm

waga 167 g

Dla kogo Motorola edge 40?

Rzut oka na specyfikację pozwala stwierdzić, że Motorola edge 40 to smartfon z pogranicza średniej i wyższej półki. Podobnie jak inne propozycje tego producenta ma do zaoferowania dobrze zoptymalizowany, niemal czysty Android. Poza praktycznymi gestami i platformą Ready For umożliwiającą bezprzewodowe łączenie i współpracę z komputerem oprogramowanie zawiera aplikację Moto Secure, która pozwala zarządzać najważniejszymi funkcjami ochrony danych i prywatności.

Procesor MediaTek Dimensity 8020 to ośmiordzeniowa jednostka wykonana w 6 nm procesie technologicznym. We współpracy z 8 GB RAM LPDDR4X oraz szybką pamięcią pamięci wewnętrznej UFS 3.1 (topowe smartfony posiadają już standard 4.0) powinno przełożyć się to na dobre osiągi i bardzo komfortowe korzystanie z urządzenia na co dzień.

Bateria ma stosunkowo skromną pojemność 4400 mAh, ale Motorola często rekompensuje to optymalizacją. Czy także w tym przypadku czasy pracy będą zadowalające? To zweryfikują dopiero testy. Poza szybkim ładowaniem 68W części osób powinno przypaść do gustu ładowanie bezprzewodowe 15W. To flagowa cecha tego modelu, podobnie jak wodoszczelność zgodna z normą IP68.

Aparat fotograficzny Motorola edge 40 składa się z obiektywów szerokokątnego 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszerokopkątnego 13 Mpix z funkcją Macro Vision. Zarejestruje wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K, ale przy 30 klatkach na sekundę, zapewni też zdjęcia w formacie RAW.

Wyświetlacz to niejako klasyka w wykonaniu Motoroli, czyli panel OLED z bardzo wysoką częstotliwością odświeżania 144 Hz. Nieco kontrowersyjne może okazać się jednak zakrzywienie go na boczne krawędzie. Takie rozwiązanie ma nie tylko sympatyków, ale też przeciwników. Zdaniem producenta takie podejście znacząco poprawia immersję.