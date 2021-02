Jeśli korzystacie z usług Poczty Polskiej to miejcie się na baczności. Wykryto nową akcję phishingową, w której cyberprzestępcy podszywają się właśnie pod tę firmę.

Fałszywe maile od Poczty Polskiej, to akcja phishingowa

Metoda działania oszustów jest bardzo prosta, niestety jak pokazuje historia bardzo często tego typu zabiegi okazują się najbardziej skuteczne. Na elektroniczne skrzynki pocztowe rozsyłane są wiadomości z tytułem „Brak powiadomienia o dostawie.”, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Pocztę Polską.

W treści znajduje się fałszywa informacja o niedostarczeniu przesyłki, a także wskazówki co do sposobów jej odebrania. Problemy zaczynają się w momencie, w których kliknie się w dołączony do wiadomości link lub załącznik. Jest to bowiem atak phishingowy.

Uwaga na maile o niedostarczeniu przesyłki . Jeśli otrzymałeś email o tytule „Brak powiadomienia o dostawie”... Opublikowany przez Poczta Polska Czwartek, 4 lutego 2021

Dokładnie sprawdzajcie adresy internetowe Poczty Polskiej

Jak najbardziej słusznie wydano ostrzeżenie, aby nie klikać w podejrzany link lub załącznik. Powinien być to zresztą nawyk, bo to właśnie tą drogą cyberprzestępcom nierzadko udaje się zainfekować komputer czy telefon, a w efekcie prowadzi to do dalszych przykrych konsekwencji, w tym utraty danych czy pieniędzy.

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej przypomina jednocześnie, że prawidłowe, sprawdzone adresy internetowe to w tym przypadku poczta-polska.pl oraz emonitoring.poczta-polska.pl.

„Przypominamy, że prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to https://www.poczta-polska.pl oraz adres do śledzenia przesyłek to https://emonitoring.poczta-polska.pl. W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności prosimy o zgłoszenie sprawy na policję i niezwłoczne poinformowanie nas na adres cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl. Pozwoli nam to na ostrzeżenie innych użytkowników sieci.” - Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Źródło: Poczta Polska

Warto zobaczyć również: