Na Cyberpunk 2077 stara się zarobić nie tylko CD Projekt. Niestety poza wszelkimi legalnymi działaniami pojawiają się już także oszustwa.

Cyberpunk 2077 Mobile to ransomware

Jeśli coś staje się popularne, zaczyna stanowić bardzo łakomy kąsek dla cyberprzestepców. Przed świętami ostrzegano o oszustwach z prezentami i paczkomatami w tle, nie obyło się też bez prób wykorzystania dużego szumu wokół Cyberpunk 2077 i zainteresowania tym tytułem wśród milionów graczy.

Eksperci z firmy Kaspersky zwracają uwagę na Cyberpunk 2077 Mobile. Nie dajcie się nabrać, bo nie jest to mobilna wersja gry, a jedynie aplikacja skrywająca szkodliwy kod. Do jej rozpowszechniania wykorzystywana jest strona internetowa przypominająca sklep Google Play.

Cyberprzestępcy wykorzystują RC4

Nawet jeśli ktoś nabierze się na tę sztuczkę to uwagę zwracać powinny inne elementy. Opis mówi o pliku ważącym 3,4 GB, podczas gdy po pobraniu ma on zaledwie 3 MB. Dalej jest już tylko gorzej. Instalacja poprzedzana jest prośbami o dostęp do wielu elementów znajdujących się na smartfonie, w tym do zdjęć. Po jej zakończeniu wyświetla się nie mobilna gra, ale żądanie zapłaty okupu - 500 dolarów w bitcoinach i ostrzeżenie, że w przypadku nie zdecydowania się na taki krok użytkownik będzie musiał pogodzić się ze startą wszystkich zaszyfrownaych plików (podobnie przy próbach usunięcia aplikacji).

Z ustaleń Kaspersky wynika, iż to coś więcej niż straszak, bo pliki faktycznie są szyfrowane. Stosowany jest tutaj algorytm szyfrowania symetrycznego RC4. To oznacza, że ten sam klucz używany jest i do szyfrowania i do deszyfrowania plików. Analizy Kaspersky wykazały, że jest zakodowany w omawianej aplikacji i we wszystkich przeprowadzanych próbkach był identyczny: 21983453453435435738912738921.

Możliwe jest przywrócenie plików i uniknięcie okupu, aczkolwiek nie każdy będzie potrafił zrobić to samodzielnie (np. korzystając z internetowego serwisu do deszyfrowania RC4). Nie zawsze też taki proces kończy się pełnym sukcesem. Lepiej zatem zachować ostrożność i oszczędzić sobie stresu.

