Nowe procesory Intela mają zapewniać bardzo dobre osiągi, a do tego świetnie się podkręcać. Overclocker Allen ‘Splave’ Golibersuch zdołał wycisnąć z topowego modelu Core i9-13900K rekordowe taktowanie 8,2 GHz.

Jesteśmy po zapowiedzi procesorów Intel Core 13. generacji, ale na ich sklepową premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. W międzyczasie producent uchylił rąbka tajemnicy na temat podkręcania jednostek. Potencjał jest ogromny.

Podkręcanie procesora Intel Core i9-13900K

Core i9-13900K to topowy przedstawiciel 13. generacji Core (Raptor Lake-S). Układ został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 16 rdzeni/16 wątków typu E-Core, które rozpędzają się maksymalnie do 5,8 GHz. Nie jest to jednak koniec możliwości sprzętu, bo w ekstremalnych warunkach da się uzyskać dużo wyższe zegary.

Podczas transmisji Intel Creator Challenge Finale producent zorganizował pokaz ekstremalnego podkręcania. Swoich sił w przyspieszaniu nowej „i-dziewiątki” spróbował utytułowany overclocker Allen ‘Splave’ Golibersuch, który współpracuje z firmą ASRock.



Procesor Intel Core i9-13900K podkręcony do 8,2 GHz - to rekord wśród współczesnych modeli Intela



Do uzyskania rekordowego taktowania wymagane było zastosowanie niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem

Splave zdołał przyspieszyć nowy procesor do 8,2 GHz na jednym rdzeniu P-Core. Mówimy więc o nowym rekordzie taktowania dla danego modelu. Nie można jednak mówić ani o nowym rekordzie taktowania procesora (ten należy do modelu AMD FX 8370 – 8772 MHz), ani też o rekordzie taktowania procesora Intel (ten należy do starego modelu Intel Celeron D 352 – ponad 8543 MHz).

Mimo wszystko wynik robi spore wrażenie. Poprzednie, współczesne modele Intela kręciły się maksymalnie do 7,5 – 7,6 GHz, więc nowa konstrukcja wprowadza lepszy potencjał na przetaktowanie (podobno będzie on widoczny także podczas podkręcania w domowych warunkach przy użyciu konwencjonalnych metod chłodzenia).

Jeśli jesteście zainteresowani, poniżej możecie zobaczyć zapis imprezy Intel Creator Challenge Finale (fragment z podkręcaniem procesora Intel Core i9-13900K zaczyna się w 1:47:30).

Źródło: Intel, HWBot