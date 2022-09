Nowa generacja procesorów Intela zapowiada się wyjątkowo obiecująco. Możemy oczekiwać świetnej wydajności, a przy okazji też wysokiego potencjału na podkręcanie.

Co prawda premiera procesorów Intel Raptor Lake dopiero przed nami, ale podczas konferencji Intel Tech Tour producent zdradził kilka ciekawych szczegółów dotyczących specyfikacji procesorów.

Procesory Intel Raptor Lake osiągną 6 GHz...

Na jednym ze slajdów producent pochwalił się kamieniami milowymi przy konstruowaniu swoich procesorów – pojawiły się tutaj wcześniejsze konstrukcje, ale też nadchodzące układy Raptor Lake.

Producent zapowiedział, że nowe procesory mają być pierwszymi modelami, które osiągną 6 GHz (chodzi o standardowe zegary, bez jakiegokolwiek podkręcania).

rozwiń

Według nieoficjalnych informacji, topowy model Core i9-13900K ma osiągać „tylko” 5,8 GHz. Można zatem podejrzewać, że producent przygotowuje tutaj jeszcze wydajniejszy model np. Core i9-13900KS, który pojawi się w późniejszym terminie.

...i będą się podkręcać do 8 GHz

Nowe układy mają cechować się również wysokim potencjałem na ekstremalne podkręcanie. Producent uchylił rąbka tajemnicy, że overclockerom już udało się osiągnąć 8 GHz (co prawda nie ujawniono tutaj żadnych szczegółów, ale zapewne chodzi o ekstremalne podkręcanie z wykorzystaniem ciekłego azotu).



Nieoficjalny screen przedstawiający procesor Core i9-13900K podkręcony do 8 GHz (tylko na rdzeniach P-Core) foto: WCCFTech

Wynik robi wrażenie, bo poprzednia generacja Alder Lake „kręciła się” maksymalnie do 7,5 – 7,6 GHz (co prawda pojawił się wynik 8 GHz, ale najpewniej był on sfałszowany). Nie można jednak mówić o nowym rekordzie świata (tak jak to sugeruje slajd), bo już dawno overclockerzy osiągali 8 GHz na modelach Intel Cedar Mill czy AMD FX Bulldozer.

Zegary zegarami, ale liczy się wydajność, efektywność i ceny układów. Więcej o procesorach najpewniej dowiemy się 27 września podczas konferencji Intel Innovation Event.

Źródło: Twitter @ Dr.Ian Cutress, HWBot, WCCFTech