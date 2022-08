AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX to najwydajniejszy procesor AMD, ale nic nie soi na przeszkodzie, by go dodatkowo przyspieszyć. W ten sposób uzyskano nowy rekord wydajności w benchmarku Cinebench R23.

Ryzen Threadripper PRO 5995WX to topowy przedstawiciel najnowszej generacji układów Ryzen Threadripper Pro (Chagall PRO) – układów dla stacji roboczych, które oferują świetną wydajność i specyfikację. Koszt takiego procesora to ponad 35 tys. złotych (!).

Procesor został wyposażony w 64 rdzenie i 128 wątków Zen 3 - standardowo pracują one z taktowaniem 2,7 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,5 GHz. Współczynnik TDP oszacowano na 280 W.



Standardowo procesor osiąga w benchmarku Cinebench R23 jakieś 69 000 punktów, a po zwiększeniu limitu mocy do 400 W jest to już jakieś 77 000 punktów. Na chłodzeniu wodnym można uzyskać ponad 100 000 punktów. Myślicie, że to koniec możliwości flagowca AMD? Nie bardziej mylnego! Okazuje się, że z procesora da się wycisnąć jeszcze lepsze osiągi.

Ryzen Threadripper PRO 5995WX z nowym rekordem wydajności

Tajwański overclocker o pseudonimie TSAIK postanowił przyspieszyć procesor Ryzen Threadripper PRO 5995WX w niekonwencjonalny sposób - w tym celu wykorzystał... chłodzenie ciekłym azotem. Mowa o sposobie, który jest wykorzystywany do bicia rekordów wydajności i nie nadaje się do pracy w trybie 24/7.

Ryzen Threadripper PRO 5995WX został podkręcony do 5150 MHz na wszystkich rdzeniach, co przełożyło się na rekordowy wynik 116 142 punktów (mówimy zatem o wzroście na poziomie 68% względem standardowych ustawień!).



Procesor Ryzen Threadripper PRO 5995WX podkręcano z użyciem niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem

Wynik klasyfikuje się także jako nowy rekord wydajności. Poprzedni rekord należał do overclockera Splave, który podkręcił procesor AMD Ryzen Threadripper 3990X do 5225 MHz i uzyskał wynik 105 170 punktów.

Źródło: AMD, YouTube @ TechTechPotato, HWBot