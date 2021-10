W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu Pogromcy Duchów: Dziedzictwo. To materiał przypominający, że premiery doczekamy się już w przyszłym miesiącu.

Pierwszy zwiastun filmu Pogromcy Duchów: Dziedzictwo mieliśmy okazję zobaczyć prawie dwa lata temu i gdyby spełniona została podana wówczas obietnica, to dziś już bylibyśmy przeszło rok po jego kinowej premierze. Na świecie jednak wiele się od tego czasu pozmieniało i nowa odsłona Ghostbusters była jedną z niezliczenie wielu produkcji, których debiut został opóźniony. Wreszcie jednak w listopadzie się go doczekamy, a na zachętę otrzymaliśmy świeżutki trailer…

Obejrzyj najnowszy zwiastun filmu Pogromcy Duchów: Dziedzictwo

Dziedzictwo to nowa odsłona Pogromców Duchów, kierowana raczej do młodszej widowni, choć i dorośli powinni się dobrze bawić podczas seansu. To swego rodzaju kontynuacja, a zarazem nowy początek. Za projekt odpowiada Jason Reitman, syn Ivana Reitmana – reżysera oryginalnych filmów z 1984 i 1989 roku. Co warte podkreślenia, choć nie w głównych rolach, to na ekranach zobaczymy też Billa Murraya, Dana Aykroyda i Sigourney Weaver.

Ta nowa część przedstawi historię Trevora i Phoebe – granych przez Finna Wolfharda i Mckenną Grace dzieci odkrywających historię swojej rodziny i stających do walki z duchami panoszącymi się po mieście.

Premiera filmu Pogromcy Duchów: Dziedzictwo już w listopadzie

Kinowa premiera filmu Pogromcy Duchów: Dziedzictwo odbędzie się 19 listopada 2021 roku, a więc już za miesiąc. Wybierasz się na seans?

Źródło: TYLKOHITY, informacja własna