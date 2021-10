DC FanDome przyniosło pierwszy zwiastun filmu The Flash. Wydaje się, że coś dla siebie znajdą tu przedstawiciele i młodszego i starszego pokolenia.

The Flash pokazany po raz pierwszy

Tytuł jest bardzo wymowny, przynajmniej jeśli chodzi o głównego bohatera tego filmu. Fabuła zapowiada się już na nieco bardziej skomplikowaną, ale często można odnieść takie wrażenie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z podróżami w czasie. A tutaj właśnie tego należy się spodziewać.

Wielu szczegółów wciąż nie podano, ale jednego można być pewnym. Pojawią się dobrze znani bohaterowie, ale także w alternatywnych wersjach. Pierwszy zwiastun wiele nie wyjaśnia, raczej delikatnie wprowadza w klimat i fabułę. Dobrze odnajdą się w niej osoby, które mają za sobą przygodę z komiksem Flashpoint, właśnie na nim całość bazuje.

Michael Keaton w roli Batmana

Premiera filmu The Flash planowana jest na przyszły rok. Najbardziej zainteresowani nie mają jednak wielkich powodów do przesadnego optymizmu. Datę ustalono bowiem na 4 listopada przyszłego roku, a więc trzeba będzie poczekać jeszcze ponad 12 miesięcy i to przy założeniu, że nic się nie zmieni.

Reżyserią zajmuje się Andy Muschietti, a w tytułowej roli pojawi się Ezra Miller, co powinno przypaść do gustu wielu widzom. Podobnie jak fakt, że na wielkim ekranie można będzie zobaczyć również Bena Afflecka i Michaela Keatona wcielających się w rolę Batmana.

Źródło: @getFANDOM