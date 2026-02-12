Gra ciepła niczym kocyk. Pokémon Pokopia zapowiada się przytulnie

Fani gier z uniwersum Pokémon w ostatnim czasie mają wiele okazji, by spotkać się z ulubionymi stworkami. Pokémon Pokopia to pomieszanie Animal Crossing i Stardew Valley, które skupia się na tym, by rozgrywka stała się jak najbardziej przyjemna.

Ostatnimi czasy Nintendo ma pełne ręce roboty chociażby przez dopracowywanie zestawów LEGO Pokémon. Dlatego też oddaje produkcję gier innym studiom. Nad Pokémon Pokopia pracowały trzy firmy: GAME FREAK, KOEI TECMO i The Pokémon Company. Nietypowa nie jest tylko współpraca, ale i założenia gry. Pojawiamy się na bezludnej wyspie jako samotny Ditto. W jaskini ze snu budzi nas profesor Tangrowth, który jest jedynym stworkiem. Naszym zadaniem jest wziąć na barki zadanie odbudowania wyspy oraz odbudowanie jej populacji.

Zagraj jako Ditto. Nietypowe pomysły na rozgrywkę Pokémon Pokopia

Wybór postaci jest nieprzypadkowy. Ditto może zmieniać się w inne pokemony, choć inaczej niż w klasycznych grach z serii, nie zyskuje ich pełnego zestawu ruchów, a jedynie jedną ze zdolności. Przykładowo dzięki zmianie w Laprasa nasza postać może podróżować po wodzie, a gdy stanie się Dragonitem, przeleci nad przeszkodami.

Łączenie umiejętności różnych stworków będzie potrzebne do tego, by poradzić sobie w grze. Squirtle swoim atakiem wodnym pozwoli nawilżyć osuszone fragmenty wyspy, by wyrosły na nich rośliny. Zmiana w Scythera pozwoli na przecinanie obiektów, by wykorzystywać je chociażby do tworzenia skupisk krzewów, gdzie będą osiedlały się dzikie pokemony.

Stworki stworzą zżytą społeczność. Będzie można z nimi porozmawiać w formie krótkich dialogów, a część z nich da nam zadania. Naszym celem nie będzie ich łapanie, a budowanie społeczności. Jednym z głównych zadań w Pokémon Pokopia będzie odtworzenie Pokémon Center, które zdecydowanie potrzebuje renowacji. Niezbędne będą materiały i troska o okolicę, by na nowo stworzyć przestrzeń dla wszystkich stworków.



Pokémon Pokopia pozwoli zagrać Ditto

Gra zaoferuje rozgrywkę wieloosobową. Zyskamy możliwość wskoczenia do innych światów, gdzie podejrzymy rezultaty pracy oraz zainspirujemy się dekoracjami. W tytule zobaczymy także stworki w odsłonach, których dotychczas nie pokazywano nigdzie indziej jak Mosslax (Snorlax otoczony mchem) czy Peakychu (blada wersja Pikachu). Pokémon Pokopia trafi na Nintendo Switch 2 już 5 marca w cenie 289 złotych. Zapowiada się na grę o niskim progu wejścia, niczym Pokémon GO.

Źródło: Engadget