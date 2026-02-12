Nowa era ekranów – Samsung wprowadza QD-OLED Penta Tandem

Samsung wprowadza ekrany QD-OLED Penta Tandem. Nowa technologia sprawia, że każdy piksel świeci mocniej, kolory są żywsze, a ekran działa dłużej. Nowa konstrukcja ma być standardem dla monitorów i telewizorów premium.

QD-OLED Penta Tandem to właściwie nowa generacja paneli OLED. Każdy piksel w panelu składa się z pięciu cienkich warstw materiałów organicznych, które razem wytwarzają światło. Dzięki temu piksele świecą mocniej, równomiernie i dłużej, co przekłada się na wyraźniejsze kolory, większą jasność i dłuższą żywotność ekranu.

Pięciowarstwowa struktura działa w połączeniu z kropkami kwantowymi (QD-OLED), które przekształcają niebieskie światło w pełną gamę kolorów. Dodanie piątej warstwy i zastosowanie nowych materiałów organicznych pozwala uzyskać wyższą efektywność energetyczną i stabilny obraz, co jest szczególnie ważne w monitorach i telewizorach o gęsto upakowanych pikselach.

Rekordowe parametry

Przykładem jest 27-calowy panel UHD (3840×2160), który osiąga 160 PPI – najwyższą gęstość pikseli wśród samowystarczalnych monitorów dla graczy. Panele z technologią Penta Tandem osiągają maksymalną jasność 1300 nitów dla monitorów i 4500 nitów dla telewizorów.

Technologia zdobyła również certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, który potwierdza zdolność wyświetlacza do reprodukcji głębokiej czerni przy wysokiej jasności HDR. Obecnie jedynym monitorem 31,5-calowej matrycy UHD z tym certyfikatem jest model oparty na QD-OLED Penta Tandem.

W planach kilka rozmiarów monitorów

Samsung Display planuje w tym roku rozszerzyć technologię na wszystkie rozmiary paneli, w tym 31,5-calowe UHD, 34-calowe WQHD i 49-calowy Dual QHD. Można zatem oczekiwać, że doczekamy się nowych monitorów. Penta Tandem jest już stosowany w flagowych telewizorach od 2025 r.