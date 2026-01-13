Ciekawostki

Zbuduj je wszystkie. Lego ma niespodziankę dla fanów Pokémonów

Lego i The Pokémon Company International prezentują pierwszą w historii kolekcję Lego Pokémon. Pierwsze zestawy mają być dostępne już od 27 lutego 2026 r.

Premiera premiera pierwszych trzech zestawów obejmuje pięć najpopularniejszych wśród fanów Pokémonów - Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard oraz Blastoise. Pokémony mają zostać odtworzone w formie klocków Lego. Tym samym dadzą możliwość prawdziwego ożywienia swoich ulubionych postaci.

Odtwórz każdą scenę

Zestaw Lego Pokémon Pikachu i Pokéball pozwala stworzyć własną konstrukcję Pikachu wyskakującego z Pokéball gotowego do walki. Pikachu jest przedstawiony w ruchu i wyłania się w bardzo dynamicznej pozie. Zestaw skłąda się z 2050 elementów.

Dodatkowo zestaw zawiera czarną podstawkę w kształcie pioruna towarzyszącą Pikachu. Wśród easter eggów znajduje się m.in. cyfra 25 wyświetlana na podstawie. Oznacza ona numer Pikachu w Pokédex. Pokémon będzie mógł być ustawiony w dynamicznej pozycji bojowej pozycji bojowej, wyskakujący z otwartego Pokéball, a także w pozycji siedzącej z zamkniętym Pokéball.

Trzy w jednym

Zestaw Lego Pokémon Venusaur, Charizard i Blastoise prezentuje trzy najbardziej cenione Pokémony w jednym z największych zestawów ekspozycyjnych w historii Lego. Zestaw ten składa się z ponad 6 838 elementów i zawiera trzy Ewolucje Pierwszego Pokémon partnera z regionu Kanto w formie klocków Lego.

Każda z figurek oddaje autentyczność projektów. Jednocześnie cechują się też własną "unikalną artykulacją". Pokémony te można prezentować solo lub razem na podkładce, która skrywa w sobie niespodzianki odkrywane przez fanów podczas budowania.

Urok Eevee

Zestaw Lego Pokémon Eevee składa się z 587 elementów. dynamicznych detalach. Ekspresyjna twarz Eevee, ruchomy ogon, głowa i kończyny pozwalają ustawić ulubieńca fanów zarówno w pozycji spoczynkowej, jak i gotowego do skoku. Dzięki aplikacji Build Together, zestaw umożliwia wspólne budowanie z rodziną i przyjaciółmi.

