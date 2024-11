Okres przedświątecznych wyprzedaży na dobre zagościł w świadomości polskich konsumentów.

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt

Jak wynika z najnowszych badań SW Research przeprowadzonych na zlecenie MediaMarkt w dniach 4-10 października 2024 („Preferencje konsumentów odnośnie zakupów podczas Black Weeks”) aż 72% Polaków aktywnie uczestniczy lub planuje uczestniczyć w listopadowych promocjach. Ten trend jest szczególnie zauważalny wśród młodych konsumentów - niemal wszyscy ankietowani (94%) poniżej 25. roku życia deklarują zainteresowanie sezonowymi wyprzedażami.

Elektronika znajduje się na drugim miejscu najbardziej poszukiwanych kategorii produktowych, ustępując jedynie modzie. Blisko połowa badanych planuje w tym okresie zakup sprzętu RTV/AGD lub akcesoriów elektronicznych. Co ciekawe, konsumenci coraz częściej łączą zakupy online i offline - 57% kupujących wykorzystuje oba kanały sprzedaży.

„W MediaMarkt konsekwentnie rozwijamy strategię omnichannel, bo wiemy, że współczesny klient oczekuje bezproblemowego doświadczenia zakupowego. Tegoroczne Kolorowe Black Weeks to doskonały przykład takiego podejścia - łączymy atrakcyjne promocje z zaawansowanymi rozwiązaniami cyfrowymi, dając klientom pełną swobodę wyboru preferowanej ścieżki zakupowej. Blisko 6 na 10 osób (57%) kupujących lub planujących kupić elektronikę podczas Black Week robi to zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. To potwierdza, że przyszłość handlu należy do marek, które potrafią harmonijnie łączyć świat digital ze światem fizycznych sklepów" - wyjaśnia Maciej Dolega rzecznik prasowy MediaMarkt Polska.

Rynek odpowiada na te trendy. MediaMarkt, jeden z głównych graczy w segmencie elektroniki, we współpracy z Uber Direct wprowadził usługę szybkiej dostawy w czasie do 90 minut (dla zamówień do 15 kg, w promieniu 8 km od sklepu) oraz rozbudowuje sieć sklepów w formacie Xpress, nieco mniejszych niż te, z których słynie marka. W październiku ruszył również koncept Gaming Zones - przestrzeni dedykowanych graczom, gdzie organizowane są premiery gier i turnieje, podczas których można spotkać znanych influencerów gamingowych.

Eksperci rynku detalicznego przewidują, że tegoroczny sezon promocyjny może być rekordowy pod względem obrotów. Sprzyja temu rosnąca świadomość konsumentów oraz coraz bardziej zaawansowane narzędzia pozwalające na porównywanie cen i wyszukiwanie najlepszych okazji.

Badania pokazują również wysokie zaangażowanie dojrzalszych konsumentów - 77% osób powyżej 50. roku życia aktywnie korzysta z sezonowych wyprzedaży, co przeczy stereotypowi, że promocje interesują głównie młodych kupujących.

W obliczu rosnącej konkurencji sklepy stawiają na transparentność promocji i gwarancje najniższych cen. I tu również wyróżnia się sieć MediaMarkt ze swoją akcją „Chcesz Taniej Miej Taniej” To odpowiedź na rosnącą świadomość konsumentów, którzy przed dokonaniem zakupu szczegółowo analizują oferty różnych sprzedawców.

Z badania SW Research wynika, że najwięcej osób kupujących lub planujących kupić elektronikę podczas Black Week przeznacza na ten cel ponad 1000 zł (35%). Co czwarta osoba przeznacza na zakupy budżet od 500 do 1000 zł, a co piąta osoba od 200 do 500 zł.

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt