Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do tego, że Ghostrunner to kolejny sukces polskiej branży gier, 505 Games chyba ostatecznie je rozwiewa.

Ghostrunner sprzedany za 5 mln euro

Ghostrunner jest dziełem krakowskiego studio One More Level (przy pracach pomagało 3D Realms), grą która trafiła na rynek dzięki All In! Games oraz wspomnianemu 505 Games. Firma, która dostarczyła graczom także takie tytuły jak Control, Payday 2 czy Death Stranding bardzo szybko dostrzegła tu spory potencjał. Do tego stopnia, że już wcześniej pojawiły się oferty zakupu. Nie zostały zaakceptowane, ale w tym przypadku sprawdziło się powiedzenie, że co się odwlecze, to nie uciecze.

505 Games zaproponowało takie warunki, że All In! Games nie było w stanie odmówić. Mowa tu bowiem o kwocie 5 mln euro. Transakcja sprawia, że 505 Games będzie wyłącznym właścicielem praw do marki Ghostrunner, All In! Games zachowa jednak prawo do udziału w zyskach ze sprzedaży wydanej już gry.

„Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę, 505 Games było zainteresowane zakupem IP Ghostrunnera. Wówczas włoski wydawca nie był jednak skłonny zapłacić kwoty, której oczekiwaliśmy. Ghostrunner szybko okazał się ogromnym sukcesem, co przekonało ich do złożenia oferty – jednej z tych nie do odrzucenia. Transakcja pokazuje, że przyjęta przez nas strategia rozwoju jest właściwa. Kwota 5 milionów euro trafi wyłącznie do spółki i pozwoli nam rozwijać się jeszcze szybciej.” - Piotr Żygadło, prezes zarządu All in! Games

Wysokie oceny i nadciągające nowości

W okolicach premiery pisaliśmy, że Ghostrunner zbiera naprawdę dobre oceny. Ostatecznie ich średnia wyniosła 81% wśród recenzentów i jeszcze lepsze 83% wśród graczy (dane dotyczące wersji PC, zebrane na metacritic), a przecież ci z reguły okazują się bardziej wybredni. Na plus zapisano tu nie tylko ciekawy, cyberpunkowy świat i klimat, ale przede wszystkim mechanikę rozgrywki.

Gracze, którzy zdecydowali się na zakup Ghostrunner lub też mają to w planach mogą liczyć, że w kolejnych miesiącach wydana zostanie dodatkowa zawartość. Z przedstawionej przez twórców infografiki wynika, że będzie jej całkiem sporo. Potwierdzono też, że jesienią pojawi się obiecywana darmowa aktualizacja pozwalająca wykorzystać wydajność konsol nowej generacji.

Źródło: metacritic, All In! Games

