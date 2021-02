W zgodnej opinii większości recenzentów i graczy, Ghostrunner to gra warta uwagi. Teraz każdy może sprawdzić, czy faktycznie tak jest.

Ghostrunner w wersji demo dla wszystkich zainteresowanych

Nie jest tajemnicą, że wersje demo kiedyś były standardem, ale obecnie pojawiają się coraz rzadziej. W przypadku Ghostrunner wydano ją jeszcze przed premierą, ale jedynie na PC. Teraz sytuacja się zmieniła.

Zdecydowano się udostępnić wersję demo tej polskiej gry również na konsolach. Najpierw ogłoszono to co do PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Chwilę później potwierdzono jednak, że demo dzięki wstecznej kompatybilności można przetestować również na Xbox Series X i Xbox Series S. Warto tu przypomnieć, że Ghostrunner oficjalnie trafi na konsole nowej generacji dopiero w tym roku, twórcy obiecali stosowną aktualizację. Co do zawartości wersji demo, obejmuje dwa pierwsze poziomy, przekłada się to na około 30 minut rozgrywki.

Ghostrunner to dobra gra, ale już nie trzeba polegać na opiniach innych

Już przy okazji premiery Ghostrunner pisaliśmy, że zbiera naprawdę dobre oceny. Koniec końców nic się nie zmieniło, bo ich średnia zatrzymała się na 81% wśród recenzentów oraz na 83% wśród z reguły bardziej wybrednych graczy (dane dotyczące wersji PC zebrane na metacritic).

Teraz każdy zainteresowany może wyrobić sobie zdanie na temat Ghostrunner na bazie doświadczeń nie innych, ale własnych. A to zawsze najlepsze co może pojawić się w przypadku ewentualnych wątpliwości co do zakupu. W tej kwestii twórcy początkowo również byli zadowoleni. Szacowano, że sprzedaż gry osiągnie 0,4 mln egzemplarzy w ciągu roku, a cel ten udało się nie tylko zrealizować, ale i przekroczyć (dobijając do 0,5 mln egzemplarzy) tylko do końca 2020 roku.

Sięgnęliście po Ghostrunner? Jak wrażenia?

Źródło: ALL iN! GAMES