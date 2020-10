Spodobały Wam się zapowiedzi i materiały promujące Ghostrunner? Jeśli tak to zapewne z aprobatą przyjmiecie również najświeższe informacje.

Ghostrunner dostanie wersje na PS5 i Xbox Series X

Wydawca Ghostrunner potwierdził, iż lista platform docelowych będzie tutaj szersza niż początkowo zapowiadano. Ostatecznie zdecydowano się bowiem dopisać do niej również konsole nowej generacji.

Wprawdzie na premierę trzeba będzie poczekać do przyszłego roku, ale jest też lepsza wiadomość. Osoby decydujące się na zakup wersji na PlayStation 4 lub Xbox One otrzymają w stosownym czasie darmową aktualizację do wersji na nową konsolę tego samego producenta.

„Ghostrunner to zaawansowana gra o bardzo wysokiej jakości, która wyciska z konsol obecnej generacji pełnię możliwości. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, więc wiedzieliśmy, że musimy uwzględnić PlayStation 5 lub Xbox Series X w naszej strategii dla tego tytułu. Gracze, którzy zaopatrzą się w urządzenia next-gen będą pod jeszcze większym wrażeniem tego, jak prezentuje się cyberpunkowy świat stworzony przez twórców z One More Level, 3D Realms i Slipgate Ironworks. Właściciele PlayStation 4 i Xbox One, którzy planują nabycie nowej konsoli, nie muszą czekać z zakupem gry, gdyż w 2021 otrzymają bezpłatny upgrade na PS5 i Xbox Series X.” - Piotr Żygadło, CEO All in! Games

Jeszcze w tym roku zagramy na PC i konsolach obecnej generacji

Jeśli chodzi natomiast o premierę na PC i konsolach obecnej generacji, zgodnie z niedawnym komunikatem można spodziewać się jej już 27 października.

Gra cały czas dostępna jest w przedsprzedaży. W jej ramach oferowana jest z rabatem 20% (PlayStation 4 i PC) lub 10% (Xbox One), dodatkowo można liczyć na limitowane katany do wykorzystania w trakcie zabawy.

Źródło: All in! Games

