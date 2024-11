Polacy zapłacą najwięcej na świecie. Cena Avowed zaskakuje

Avowed, nadchodząca produkcja Microsoftu, będzie słono kosztować Polaków. Jak wynika z dostępnych obecnie informacji, wydawca ustalił cenę w przeliczeniu na złotówki na najwyższą na świecie.

Polskie ceny gier na Steam wzbudzają duże emocje. Ich efektem jest akcja Polish Our Prices, która ma na celu zwrócenie uwagi wydawców na zawyżone kwoty, których oczekują za swoje produkty od użytkowników z Polski. Niestety, co do zasady wciąż w polskim sklepie Steam można spotkać się z jednymi z najwyższych cen na świecie.

Przykładem takiej sytuacji jest nadchodząca premiera Microsoftu – Avowed. Ten tworzony przez Obsidian Entertainment tytuł ma zadebiutować 18 lutego 2025 r. Jednak zaproponowane ceny edycji podstawowej i Premium mogą zaskoczyć graczy z Polski. Na Steam przyjdzie nam zapłacić odpowiednio 349 i 449 zł.

Avowed w Polsce najdroższe na świecie

Jak możemy sprawdzić w serwisie steamdb.info, cena podstawowej wersji Avowed w Polsce jest po przeliczeniu najwyższa na świecie. Jeśli za punkt odniesienia wziąć cenę w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, gdzie produkcja kosztuje odpowiednio 69,99 dolarów i 69,99 euro, mieszkańcy tych krajów zapłacą o 17,84 proc. i 13,37 proc. mniej, niż zapłacimy my.

Jak zwraca uwagę profil MKwadrat Podcast na platformie X (Twitter), cena Edycji Premium Avowed wzrosła w ostatnim czasie do poziomu 449 zł, choć początkowo ustalono ją na 359 zł.

Obecna cena nie została jednak ustalona względem domyślnego przelicznika Valve. Wydawca ręcznie ustalił cenę na kwotę o 8 proc. wyższą, niż zakłada przelicznik – gdyby cena została ustalona zgodnie z i tak niekorzystnym dla nas przelicznikiem, Avowed w Edycji Premium kosztowałoby 415,99 zł. Dla porównania w strefie Euro taką wersję nabylibyśmy za 89,99 euro (388,73 zł), a w USA za 89,99 dolarów (368,66 zł).