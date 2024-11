Half-Life 2 za darmo. Valve świętuje 20. rocznicę

Valve świętuje 20. rocznicę wydania swojej kultowej produkcji, czyli Half-Life 2. Z tej okazji użytkownicy platformy Steam mogą przypisać tytuł do swojego konta za darmo.

Steam zaskoczył użytkowników świetną ofertą. Jak wiadomo, darmową grę warto do konta przypisać. A jeśli mamy do czynienia z grą kultową, to grzech nie skorzystać z oferty. Valve świętuje 20. rocznicę wydania Half-Life 2, rozdając tytuł za darmo.

Half-Life 2 to producja kultowa, uważana za jedną z ważniejszych w historii gier wideo. Produkcja, w której wcielamy się w Gordona Freemana, zdaniem jej twórców zasługuje na uznanie nawet po latach. Świętowanie 20. rocznicy wydania to nie tylko udostępnienie gry za darmo dla użytkowników Steama. To także aktualizacja, która wprowadza istotne zmiany.

Half-Life 2 za darmo na Steam. Dodatki też są

Dzięki aktualizacji Half-Life 2 został połączony z dodatkami Episode One i Episode Two. Są one teraz włączone w podstawową wersję gry i można uruchomić je z poziomu menu głównego. Do gry dodane zostały komentarze twórców i materiały archiwalne z czasów powstawania produkcji. Udostępniono też film dokumentalny na temat produkcji.

Jak czytamy na stronie internetowej, poświęconej Half-Life'owi, tytuł zyskał też obsługę warsztatu Steam, wsparcie funkcji nagrywania gier na Steam, a także uporano się z błędami, które po 20 latach nadal doskwierały produkcji. Poprawiono m.in. błędy związane z pojawianiem się i znikaniem obiektów, poprawiono oświetlenie i przystosowano grę do kontrolerów i urządzenia Steam Deck. Szczegółowy opis zmian można przeczytać na stronie projektu.

Half-Life 2 będzie dostępny na Steam do 18 listopada do godz. 19:00. Z okazji urodzin kultowej produkcji przeceniono też inne produkty z serii. Dla przykładu Half-Life można kupić 90 proc. taniej, a Half-Life: Alyx 66 proc. taniej.