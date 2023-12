Sytuacja, w której policjant prosi o dostęp do naszego telefonu, może zdarzyć się każdemu z nas. Czy jednak jesteśmy zobowiązani do spełnienia takiego żądania? A czy musimy usunąć nagrania wideo, na których uwieczniliśmy funkcjonariuszy?

Czasami zdarza się, że funkcjonariusz policji prosi obywatela o udostępnienie mu swojego telefonu, o jego odblokowanie lub usunięcie z niego zdjęć lub filmów wideo. Czy jednak ma do tego prawo? Prawo to reguluje i jasno wskazuje na to, jak możemy się zachować w takich sytuacjach. Spróbujmy więc to pokrótce omówić.

Czy jestem zobowiązany do odblokowania telefonu na żądanie policjanta?

Po pierwsze: policjant ma prawo poprosić cię o odblokowanie telefonu. Po drugie jednak: ty wcale nie musisz spełniać tego żądania. Wynika to bezpośrednio z przepisów zawartych w Kodeksie Postępowania Karnego. Artykuł 74. tego kodeksu jasno wskazuje, że „oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść”.

W związku z tym, nawet jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, nie musisz odblokowywać telefonu na polecenie policjanta. Prawo absolutnie nie wymusza na tobie takiej postawy.

A czy jestem zobowiązany do oddania telefonu na polecenie policjanta?

W tym przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ zgodnie z prawem, policjant ma prawo zarekwirować telefon. Tu jednak istotna uwaga – może to zrobić tylko wtedy, gdy istnieją powody do przypuszczenia, że znajdują się na nim istotne dowody w prowadzonej sprawie lub gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Co ważne: obowiązek oddania telefonu w takiej sytuacji wcale nie zdejmuje prawa do jego nieodblokowywania. Nawet w takim przypadku nie musisz więc odblokowywać swojego telefonu. Trzeba przy tym pamiętać, że policja ma jednak prawo próbować dostać się do twojego telefonu na własną rękę – na wszelkie możliwe sposoby.

Czy jestem zobowiązany podać policjantowi numer IMEI?

Jeśli policjant przypuszcza, że telefon, którym posługuje się obywatel, jest kradziony, może zażądać podania jego indywidualnego numeru IMEI. Jest to unikalny ciąg cyfr przypisany do konkretnego urządzenia, podobnie jak numer VIN w przypadku samochodów.

Policjant ma prawo zażądać pokazania numeru IMEI, ale – ponownie – możesz odmówić. Jednak w tym przypadku nie jest to zalecane, ponieważ najprawdopodobniej skończy się to jednym lub dwoma dniami spędzonymi w areszcie. Jeśli więc telefon nie jest kradziony, lepiej dla świętego spokoju pokazać ten numer i uniknąć dalszych problemów.

A czy jestem zobowiązany do usunięcia nagrania z interwencji na prośbę policjanta?

Z różnych powodów obywatele coraz częściej decydują się na nagrywanie interwencji funkcjonariuszy policji. Takie działanie jest zgodne z prawem, o ile nie narusza się prawa policjantów do godności i prywatności oraz nie utrudnia się prowadzenia czynności (za to bowiem grozi kara do trzech lat więzienia).

Warto jednak podkreślić, że publikowanie takich nagrań (a konkretnie: wizerunku funkcjonariuszy) bez zgody policji lub sądu jest niezgodne z prawem. Podobnie nieuprawnione jest prowadzenie publicznych transmisji na żywo z policyjnych interwencji.

Jednakże, policjant nie ma prawa żądać usunięcia nagrania z telefonu obywatela ani samodzielnie go usunąć. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której funkcjonariusz otrzymał upoważnienie do tego od prokuratora.

Źródło: inf. własna