Chcesz sprawdzić numer IMEI swojego smartfona z Androidem lub iOS? To proste, wymaga tylko wprowadzenia specjalnego kodu. Numer IMEI jest też widoczny w innych miejscach, jak na opakowaniu telefonu. Zobacz, jak go sprawdzić i dlaczego warto to zrobić.

Zastanawiasz się, jak sprawdzić IMEI telefonu lub smartfona? Taki numer jest przypisany do każdego urządzenia, do wyświetlenia go wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Całą procedurę przedstawimy w dzisiejszym poradniku - zarówno w przypadku sprawdzania IMEI na telefonie z Androidem, jak i w telefonach z iOS.

Numer IMEI w telefonie - jak go sprawdzić?

International Mobile Equipment Identity, czyli IMEI to międzynarodowy numer przypisany do urządzenia mobilnego. Takie oznaczenie powinien mieć każdy telefon, smartfon, ale także inne urządzenia mobilne. Warto wiedzieć, jak sprawdzić numer IMEI w telefonie - wiedza ta przyda nam się w kilku sytuacjach.

Sprawdzenie numeru IMEI możliwe jest na urządzeniach z Androidem oraz z iOS, a także na telefonach i smartfonach z innym oprogramowaniem.

Co to jest numer IMEI?

Numer IMEI telefonu to ciąg 15 cyfr. Każdy telefon ma inny numer - nie powtarzają się one. Możemy go porównać do numeru seryjnego urządzenia - choć w takim przypadku jest to oznaczenie konkretnego producenta. Numer IMEI jest natomiast identyfikatorem międzynarodowym.

Możemy wyświetlić numer IMEI na każdym telefonie, zwykle odnajdując konkretną opcję w menu lub wciskając kombinację klawiszy (na klawiaturze fizycznej lub na ekranie dotykowym w dialerze). Znając numer IMEI będziemy w stanie rozpoznać urządzenie - poznać jego producenta, model, datę produkcji, a nawet poznać pierwszego właściciela. W numerze IMEI jest też zaszyfrowany numer seryjny telefonu, nadawany przez producenta. Do “odkodowania” IMEI służą specjalne strony internetowe z rejestrami (np. imei.info).

Do czego służy numer IMEI?

Przede wszystkim do identyfikacji konkretnego urządzenia. Nie ma możliwości zmiany numeru IMEI. Przez cały cykl życia produktu możemy więc sprawdzić numer IMEI telefonu. W przeszłości przydawał się w dużej mierze do rozpoznania telefonu przez producenta - na przykład w przypadku obsługi gwarancyjnej.

Bazę numerów IMEI posiadają również organy ścigania. Jeśli zgłosimy kradzież urządzenia, osoba posługująca się “naszym” numerem może mieć poważne problemy, na przykład jeśli telefon zostanie rozpoznany w trakcie kontroli policyjnej. Po utracie - zgubieniu lub kradzieży smartfona możemy również zgłosić ten fakt producentowi i operatorowi telekomunikacyjnemu. Mają możliwość zdalnego zablokowania telefonu o danym numerze IMEI, przez co staje się on właściwie bezużyteczny. Złodzieje mogą wykorzystać niektóre jego podzespoły, całość ma jednak o wiele mniejszą wartość od sprawnego i niezablokowanego telefonu. W dużej mierze przyczyniło się to do ograniczenia podobnych incydentów.

Kolejny sposób wykorzystania wiedzy na temat numeru IMEI smartfona dotyczy urządzeń kupowanych na rynku wtórnym. Używane telefony mogą być objęte ratami - jeśli poprzedni właściciel ich nie płacił, operator może zablokować taki telefon. Na szczęście kupujący ma możliwość sprawdzenia, czy znaleziony egzemplarz był kupiony w ratach. Służy do tego strona do weryfikacji numeru IMEI, gdzie sprawdzimy status telefonu na raty. Taka opcja pojawiła się w końcówce listopada 2020 roku, niemal wszystkie trzyletnie i nowsze smartfony są więc wpisywane do takiego rejestru.

Jak sprawdzić numer IMEI w telefonie?

Każdy telefon i smartfon posiada swój indywidualny, 15-cyfrowy numer IMEI. Znajduje się nie tylko w samym urządzeniu, ale również na dołączonych do niego dokumentach i opakowaniu.

Gdzie można znaleźć numer IMEI:

w oprogramowaniu smartfona

na opakowaniu, w którym producent sprzedaje telefon

w dokumentach od operatora GSM (np. na umowie na podstawie której

na karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia



IMEI telefonu znajdziemy także na opakowaniu smartfona

Jak sprawdzić numer IMEI w telefonie z systemem Android?

Sprawdzenie IMEI w smartfonie z Androidem nie jest trudne. Wystarczy wejść do dialera - miejsca, z którego wykonujemy połączenia telefoniczne. Na klawiaturze wpisujemy kombinację klawiszy *#06# i od razu na ekranie wyświetli się numer IMEI naszego telefonu.

Innym sposobem jest wyszukanie numeru IMEI w ustawieniach telefonu. W większości nowych modeli oprócz numeru IMEI zobaczymy tam numer seryjny sprzętu. Mamy numer IMEI telefonu, często także kod kreskowy służący do szybkiego skanowania numeru IMEI. Dzięki temu nie ma potrzeby przepisywania numeru, na przykład podczas wizyty w salonie producenta lub w serwisie.

Jak sprawdzić IMEI w iPhone?

Sprawdzenie numeru IMEI w telefonie Apple jest równie proste. Przechodzimy do klawiatury, z której możemy wybrać numer telefoniczny. Wpisujemy kod *#06# i w ten sposób wyświetlamy IMEI w iPhone. Komendy nie trzeba potwierdzać zieloną słuchawką, tak samo zresztą jak w telefonach z Androidem i innymi systemami operacyjnymi. Ten sam uniwersalny kod działa nawet na bardzo starych smartfonach - jest stosowany przez wszystkich producentów.

Możemy również sprawdzić IMEI iPhone w ustawieniach telefonu, wyszukując odpowiednią opcję w menu.

Jak sprawdzić IMEI w telefonie? Uniwersalny kod *#06#

W praktycznie każdym telefonie i smartfonie możemy skorzystać z tej samej kombinacji klawiszy. Kod *#06# działa tak na znanych sprzed lat telefonach, jak Nokia 3310, jak i w najnowszym iPhone 15 Pro Max.

Kod do sprawdzenia numeru IMEI telefonu to *#06#.

Istnieją również inne przydatne kody MMI i USSD. Możemy dzięki nim sprawdzić stan urządzenia, jego wyświetlacza, baterii, głośników, czy wykonać dokładniejsze badania diagnostyczne. W ten sposób przejdziemy też do trybu serwisowego, a nawet zmienić działanie przycisku zasilania. Dostępne są też opcje resetowania urządzenia, czy wyświetlania bardziej szczegółowych informacji.