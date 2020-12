Zaprezentowany wczoraj w Chinach smartfon Xiaomi Mi 11 zapowiada się bardzo interesująco, to pierwsze urządzenie napędzane nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Doniesienia przed premierą mówiły o tym, że producent zdecyduje się usunąć z zestawu ładowarkę. Potwierdziły się, ale nie ma powodów do tego, aby na Xiaomi narzekać. Przyjęto bowiem rozwiązanie, które wydaje się godne pochwały.

Klienci będą mogli zamówić Xiaomi Mi 11 w standardowym wydaniu. Dedykowane jest ono tym, którzy mają już odpowiednią ładowarkę i faktycznie nie potrzebują kolejnej. Jednocześnie pojawi się możliwość sięgnięcia po zestaw zawierający omawiany gadżet. I tutaj sprawa niezwykle istotna, cena w obydwu przypadkach ma być identyczna. To warte podkreślenia także z tego względu, że ceny Xiaomi Mi 11 rozpoczynają się dokładnie od tego samego poziomu co w przypadku Xiaomi Mi 10.

Pozostaje mieć nadzieję, że problemy i podwyżki nie pojawią się dalej, czyli w sklepach. Jednocześnie można już powoli obstawiać, że rodzi się kolejny trend na rynku smartfonów. Pierwszym producentem, który zdecydował się uszczuplić opakowania o ładowarki był Apple, przy premierze smartfonów z serii iPhone 12. Inni, w tym Xiaomi, nie pozostawili tego zresztą bez echa.

