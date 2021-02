Xiaomi Mi 11, a więc najnowszy topowy smartfon tego producenta, doczekał się globalnej premiery. To dobrze, bo zainteresowanych zakupem nie powinno zabraknąć także w naszej części świata.

Globalna premiera Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 pojawi się w Europie w dwóch wariantach - 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB. Ich ceny będą wynosić odpowiednio 749 euro oraz 849 euro, czyli około 3350 złotych oraz około 3500 złotych. Dużo? W sam raz, a może bardzo przystępnie? Niezależnie od odpowiedzi warto zauważyć, że europejskie ceny Xiaomi Mi 10 były w dniu premiery nieco wyższe. Do wyboru zainteresowanych przygotowano dwie wersje kolorystyczne - Midnight Grey i Horizon Blue.

Oczywiście kwoty w złotówkach to póki co proste przeliczenie. Wkrótce powinniśmy poznać jednak wszystkie kwestie dotyczące dostępności Xiaomi Mi 11 na polskim rynku. Premiera spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu. Rodzimy oddział producenta powoli zaczyna już promować Xiaomi Mi 11 w mediach społecznościowych.

Twórz magię kina z #Mi11 i niesamowitym aparatem z nowymi funkcjami wideo. Poczuj się jak w kinie z wyświetlaczem WQHD+ AMOLED 120HZ oraz dźwiękiem Harman Kardon. #MovieMagic Opublikowany przez Xiaomi Polska Poniedziałek, 8 lutego 2021

Xiaomi Mi 11 z ładowarką w zestawie

Warto zaakcentować, że do Europy smartfon dotrze z ładowarką (55W) w zestawie. W Chinach klienci mieli wybór, u nas póki co nie zanosi się na odchudzanie zestawu czy konieczność dopłacania, z jaką mamy już do czynienia w przypadku ostatnich flagowców Apple i Samsunga.

Poza tym podczas zapowiedzi przybliżane były najważniejsze atuty Xiaomi Mi 11, ale o nich pisaliśmy już przy okazji chińskiej premiery, nic się w ich kwestii nie zmieniło. Przypomnijmy tylko, że to pierwszy smartfon z absolutnie topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888, może pochwalić się też wyświetlaczem AMOLED o wysokiej rozdzielczości 3200x1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz pokrytym Corning Gorilla Glass Victus czy głośnikami stereo Harman Kardon. Mocno akcentowany jest też potrójny aparat fotograficzny z obiektywem głównym 108 Mpix, ulepszonym trybem nocnym i kilkoma trybami przygotowanymi pod kątem mobilnych filmowców oraz akumulator 4600 mAh z szybkim ładowaniem 55W, bezprzewodowym ładowaniem 50W i ładowaniem zwrotnym 10W.

Jak podoba Wam się Xiaomi Mi 11? Jakie ceny w złotówkach przewidujecie w oficjalnej polskiej dystrybucji?

Źródło: Xiaomi

