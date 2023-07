Rodzime studio Duality Games i wydawca HOOK przypominają o premierze horroru Unholy. Tytuł jest od wczoraj dostępny na Steamie, a każdy, kto go kupi, otrzyma w gratisie ścieżkę dźwiękową.

W produkcji wcielamy się w bohaterkę o imieniu Dorothea, która przemierza dwa równoległe światy, poszukując zaginionego syna.

Akcja Unholy rozgrywa się częściowo w mrocznym postsowieckim mieście, a częściowo w bezbożnym świecie rządzonym przez bezlitosnych kapłanów. Gracze mają przemierzać obydwa wymiary, aby odkryć przerażającą prawdę. Pod względem "rozdzielności" światów horror przypomina trochę The Medium od krakowskiego Bloober Team.

Unholy kładzie nacisk na eksplorację i rozwiązywanie zagadek, ale nie brakuje tu też mechanik skradania i walki. Postać dysponuje czterema emocjami: gniewem, strachem, smutkiem i pożądaniem. Służą one do wchodzenia w interakcje ze światem (niszczenia przeszkód, uruchamiania mechanizmów, przeciążania obwodów i rozświetlania sobie drogi) i do walki z wrogami oraz zwabiania ich.

Scieżka dźwiękowa z Unholy za darmo dla posiadaczy gry

Przy tworzeniu lokacji inspirowano się dziełami Tomasza Strzałkowskiego, który zresztą jest założycielem i dyrektorem artystycznym Duality Games. Muzykę do gry skomponował Jan Ignacy Królikowski (kompozytor nominowanego do Oscara filmu krótkometrażowego Sukienka). Duality Games i HOOK udostępniają ścieżkę dźwiękową z Unholy za darmo każdemu, kto kupi wersję PC poprzez Steam.

źródło: materiały prasowe