Swego czasu sporo się mówiło o polskich wyrzutniach PPZR Piorun przekazanych Ukrainie, lecz do tej pory nie było żadnego potwierdzenia bojowego wykorzystania broni. W sieci pojawiło się nagranie, na którym po raz pierwszy uwieczniono bojowe użycie zestawu w wojnie w Ukrainie.

PPZR Piorun to skuteczna broń przeciw statkom powietrznym

Piorun to Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. Mamy tutaj spory powód do dumy, bo zestaw jest produkowany przez polskie przedsiębiorstwo Mesko.

Zestaw PPZR Piorun powstał na bazie głęboko zmodernizowanego zestawu PPZR Grom – konstruktorzy poprawili namierzanie celu, zwiększyli odporność na zakłócenia oraz dodali zapalnik zbliżeniowy. Dodatkowo wprowadzono układ autoryzacji dostępu. Piorun został też przystosowany do prowadzenia ognia w warunkach nocnych.

Polskie zestawy Piorun miały przysłużyć się do zestrzelenia rosyjskich samolotów i śmigłowców w wojnie w Ukrainie

Polska przekazała Pioruny Ukrainie (ilość przekazanego sprzętu jednak pozostaje tajemnicą). W pierwszych dniach konfliktu sporo się mówiło zestawach – ukraińskie siły zbrojne ujawniły, że miały one posłużyć do zestrzelenia rosyjskich samolotów Su-25 i Su-34 oraz śmigłowców Mi-24 i Ka-52, lecz w sieci nie publikowano nagrań w 100% potwierdzających bojowe użycie zestawu.

Powyżej możecie zobaczyć nagranie z pierwszych dni wojny, na którym zestrzelono rosyjski śmigłowiec Mi-24. Najprawdopodobniej przy użyciu polskiego zestawu PPZR Piorun, ale nie można tej informacji potwierdzić w 100%.

Pierwsze potwierdzone użycie zestawu PPZR Piorun

Ostatnio w sieci pojawiło się nowe nagranie, na którym najprawdopodobniej po raz pierwszy uwieczniono bojowe użycie zestawu PPZR Piorun w wojnie w Ukrainie.

Ukraińscy żołnierze wykorzystali polską broń do strącenia rosyjskiego drona (a właściwie bezzałogowego statku powietrznego) Orlan-10. Wcześniej pojawiło się nagranie z podobnego wykorzystania brytyjskiego lekkiego pocisku wielozadaniowego LMM Martlet.

Dlaczego Ukraińcy wykorzystali zestaw Piorun do strącenia dużo tańszego drona? Takie działanie jest istotne ze strategicznego punktu widzenia, bo bezzałogowce mogą służyć do planowania ataków rosyjskiej artylerii na ukraińskie pozycje.

