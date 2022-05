Wojna w Ukrainie trwa już trzeci miesiąc, a na froncie pojawia się nowe uzbrojenie. Dobrym przykładem są tutaj supernowoczesne pociski Brimstone – w sieci pojawiło się nagranie z testów… nietypowej wyrzutni pocisków.

Pociski Brimstone pojawiły się w Ukrainie

Brimstone to kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia, który został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym niszczeniu opancerzonych celów. Broń zasłynęła swoimi możliwościami podczas konfliktów w Afganistanie i Libii.

Sprzęt jest chwalony za wyjątkowo precyzyjne działanie. Mówimy o pocisku typu "odpal i zapomnij" – został on wyposażony w aktywną radiolokacyjną głowicą naprowadzającą, dzięki czemu może on być zaprogramowany do namierzania określonego typu celów. W przypadku nieodnalezienie odpowiedniego obiektu następuje samozniszczenie pocisku. W międzyczasie doczekał się on usprawnionej wersji Brimstone 2 z systemem laserowego naprowadzania i zwiększonym zasięgiem.

Brimstone to nowoczesna broń, która daje możliwość precyzyjnego niszczenia celów, pozostając poza zasięgiem wzroku przeciwnika

Pociski Brimstone zwykle są przenoszone przez samoloty Tornado GR.4, Eurofighter Typhoon i Harrier GR.9, ale istnieje możliwość wystrzelenia ich z platform lądowych lub morskich. Sprzęt został dostarczony Ukrainie (w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów wczesnej wersji pocisków Brimstone 1) - wprawdzie póki co nie ma doniesień o aktywnym wykorzystaniu broni, ale być może przyczyni się on do zniszczenia rosyjskiego sprzętu.

Ukraińcy ukryli wyrzutnię pocisków Brimstone w dostawczaku

Ostatnio jednak pojawiło się nagranie przedstawiające… dosyć nietypowy pomysł na wyrzutnię pocisków Brimstone. Ukryto ją w samochodzie dostawczym.

Na filmiki zarejestrowano odpalenie salwy pocisków Brimstone umieszczonych pod plandeką samochodu dostawczego Fiat Ducato.

Otoczenie sugeruje, że najprawdopodobniej nie jest to „bojowe” wykorzystanie sprzętu, a raczej testy odbywające się na poligonie. Mimo wszystko pomysłowość (i spryt!) konstruktorów robi wrażenie. Ukrycie broni w dostawczaku pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo wykrycia transportu, dzięki czemu ukraińska armia będzie mogła zaatakowań wroga z zaskoczenia.

Źródło: Wikipedia, Dawid Kamizela, Ukraine Weapons Tracker, Ukraine Leaks