Wojna w Ukrainie to sprawdzian dla najnowszego typu uzbrojenia – taki sprzęt jest wykorzystywany po obydwóch stronach konfliktu. Ukraińskie wojska opublikowały nagranie z zestrzelenia rosyjskiego drona Orlan-10 za pomocą nowoczesnej wyrzutni LMM Martlet .

Wyrzutnia LMM Martlet to prawdziwa nowość na polu bitwy

Martlet to brytyjski lekki pocisk wielozadaniowy (Lightweight Multirole Missile – LMM), który służy do zwalczania celów na linii: powietrze-ziemia, ziemia-powietrze i ziemia-ziemia. Pocisk może być stosowany jako samodzielna wyrzutnia naziemna lub naramienna albo jako wyposażenie śmigłowców i okrętów bojowych.

Warto zaznaczyć, że mówimy o nowym uzbrojeniu. Zestaw zdobył wstępną gotowość operacyjną dopiero w ubiegłym roku, a jego pierwszym poważnym sprawdzianem jest właśnie wojna w Ukrainie (sprzęt został przekazany przez Wielką Brytanię). Jak się okazuje, wyrzutnie sprawdzają się przy… neutralizowaniu rosyjskich dronów.

Rosyjski dron Orlan-10 zestrzelony z wyrzutni LMM Martlet

Ukraińskie wojska opublikowały materiał wideo, na którym zarejestrowano zestrzelenie rosyjskiego drona Orlan-10.

Poniżej znajdziecie też zdjęcia najprawdopodobniej tej samej maszyny (zestrzelonej w obwodzie dniepropietrowskim).

Czy taki strzał się opłacił? Koszt pocisku do wyrzutni Martlet jest wielokrotnie wyższy niż koszt drona. Warto jednak zauważyć, że Orlan-10 to bezzałogowy statek powietrzny wykorzystywany w celach rozpoznawczo-patrolowych. Sprzęt może zatem służyć do planowania ataków, więc jego likwidacja może być istotna ze strategicznego punktu widzenia, bo będzie zapobiegać dużo większym stratom w ukraińskich szeregach.

