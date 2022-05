Ukraińskie wojska pochwaliły się nagraniem z kolejnego udanego ataku na rosyjską bazę. Na nowym filmie możemy podziwiać precyzyjne zrzuty bomb wywołujące serię niszczycielskich wybuchów.

Kolejna rosyjska baza zniszczona - zobacz atak na wideo

Nagranie z ostatnio przeprowadzonego skutecznego zrzutu bomb na bazę wojsk rosyjskich pochodzi z 11 maja. Za atak odpowiadają ukraińscy żołnierze walczący w jednostce morskiej, natomiast wykorzystaną w nim bronią jest dron bojowy.

Wykryta przez wojska Ukrainy baza Rosjan została ostrzelona minimum trzema bombami - przynajmniej tyle uwieczniono na nagraniu. Nieprzypadkowe są także cele zrzutów. Ukraińcy ewidentnie celowali w pojazdy, aby poza zniszczeniem budynku służącego za bazę - unieruchomić środki transportu Rosjan.

Zapasy i bazy Rosjan są ważnym celem ataków

Jeszcze kilka dni temu w sieci pojawiło się podobne nagranie udostępnione przez Ukraińców, na którym zniszczony został duży skład zapasów wojsk Federacji Rosyjskiej. W trwającej wojnie ważne są nie tylko bezpośrednie starcia żołnierzy obu stron konfliktu, ale także unieruchomienie jak największej ilości pojazdów wroga i pozbycie go dostępu do zapasów amunicji, paliwa etc.

Niszczenie baz ze składem zapasów oraz pojazdów wojsk rosyjskich jest kluczowe dla Ukraińców.

Według doniesień wojsk Ukrainy - straty Rosji wynoszą w tym momencie minimum 1195 czołgów, 2873 wozów bojowych, 534 artylerii, 199 samolotów, 161 śmigłowców, 2019 pojazdów ciężarowych (łącznie z cysternami) oraz 398 bezzałogowych dronów.

Źródło: The Sun