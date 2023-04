Kamery samochodowe 70mai to obecnie jedne z najpopularniejszych urządzeń tego typu, oferujące niezłą jakość w dobrej cenie. Tym bardziej cieszy, że model A500s Pro Plus+ można dziś kupić nieco taniej.

O ile w poszczególnych kategoriach elektroniki można już zauważyć zmienne trendy dotyczące podwyżek i spadków cen, o tyle w zakresie wideorejestratorów przeważają wnioski w rodzaju "w zeszłym roku kupowałem ten model 30% taniej". Zbliżają się wakacje i pewnie wiele osób podejmie męską decyzję by zabezpieczyć się w trasie i zacznie rozglądać się za kamerką samochodową. Tym bardziej warto znaleźć zawczasu sensowny sprzęt (tu zapraszamy do naszego rankingu najlepszych kamer samochodowych 2023) i spokojnie przeglądać sobie oferty pod kątem obniżek.

70mai Dash Cam A500s nie chce tanieć - korzystaj z obniżek

70 mai Dash Cam A500s Cam Pro Plus+ jest jedną z najpopularniejszych kamer do auta, sprawdzoną i pozytywnie ocenioną przez tysiące użytkowników, a do tego zgrabnie łączącą dobrą jakość z niezłą ceną. Dziś cena rejestratora nieco spadła i aktualnie w dwóch sklepach trwa promocja - w Media Expert oraz w Neonet sprzęt można nabyć w kwocie 399 złotych.

Owszem, nie jest to promocja z gatunku wstrząsających, klienci nie będą się tutaj przepychać niczym po Crocsy, jednak wciąż jest to cena rzadko ostatnimi czasy spotykana. Dodatkowo, warto wziąć po uwagę, że gdy recenzowaliśmy 70 mai A500S dwa lata temu, kamera kosztowała.... mniej niż teraz. Tak, takich właśnie czasów doczekaliśmy, kiedy to dwuletni sprzęt kosztuje więcej niż w spokojnym czasie po premierze.

Podsumowując - jeśli szukasz kamery do samochodu i chcesz się zamknąć w 400 zł - nie ma właściwie nad czym dumać. Jeśli możesz sypnąć nieco bardziej groszem, warto pomyśleć nad ofertą od konkurencji, a więc nad nieco droższym i odrobinę lepszym Viofo A119 V3.

Jeśli do kompletu brakuje Ci kamery tylnej, nic straconego. Model 70mai RC06 dostępny jest w cenie 119zł, co w przypadku kupna obu kamer daje kwotę o dobre 80zł niższą, niż zapłacilibyśmy za gotowy zestaw tego typu - obecnie jest oferowany w cenie 599zł.

